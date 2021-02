O Peru esterilizou milhares de indígenas à força. Agora serão indenizadas

Ajudar a contar a própria história

Em 2013 surgiu o Projeto Quipu para ajudar as milhares de pessoas que nunca puderam relatar ou contar suas histórias. A plataforma digital coleta relatos de esterilizações forçadas através de uma linha telefônica gratuita. O site permite que pessoas de todo o Peru contem e ouçam depoimentos de outras vítimas, permitindo até mesmo que deixem respostas.

Página principal do Projeto Quipu | Projeto Quipu

Depois de gravadas, as mensagens são traduzidas a quíchua, espanhol e inglês e colocadas no site do projeto, onde podem ser ouvidas de qualquer parte do mundo.

O nome do projeto foi inspirado pelos quipos, um antigo sistema de registro com fios e nós usados ​​pelos incas. Assim, o Projeto Quipu cria um elo entre as vítimas que deixam, através da tradição oral, um testemunho vivo do que vivenciaram.