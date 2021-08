Como a crise dos refugiados afegãos afetará a América Latina?

Portanto, é fundamental que o Estado colombiano se prepare para permitir que esses refugiados em trânsito adquiram os direitos de qualquer colombiano, como trabalhar legalmente e ter acesso aos serviços de saúde, mesmo sem o financiamento da USAID.

A Colômbia, principal país anfitrião da diáspora venezuelana com mais de 1,7 milhão de migrantes do país em seu território, teme então enfrentar outra onda de migração, embora de dimensões incomparáveis. Dessa forma, resta saber como os colombianos receberão os afegãos. No caso da migração venezuelana, e apesar de compartilharem muitos traços culturais com o país vizinho, os migrantes foram recebidos, em muitos casos, com claros sinais de aporofobia e xenofobia.

Quem vai ajudar

Resta saber se outros países da região se juntarão aos quatro que, pelo menos no papel, já abriram suas fronteiras aos afegãos. A possibilidade existe, uma vez que Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Honduras, Guatemala e Paraguai, juntamente com outros dez países não latino-americanos, assinaram uma declaração conjunta em que expõem preocupação pelas mulheres e meninas afegãs, seu direito à educação, trabalho e liberdade de movimento no Afeganistão.

Da mesma forma, há expectativa de como cada país vai lidar com essa nova pressão migratória, que se soma à Venezuela, Haiti e aos países do Triângulo Norte – Guatemala, Honduras e El Salvador.

Hoje, o maior obstáculo é garantir que aqueles que querem deixar o país cheguem ao aeroporto de Cabul para serem evacuados, já que as milícias talibãs implantaram postos de controle ao redor do aeroporto e bloqueiam a passagem de quem não tem documentos necessários para viajar.

Diante da grave crise desencadeada pela retirada precipitada das forças ocidentais do Afeganistão, o secretário-geral das Nações Unidas, António Gutérres, exortou todos os países a receberem refugiados e a se absterem de deportar afegãos. "Não podemos e não devemos abandonar o povo do Afeganistão", disse Gutérres ao Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Resta saber se suas palavras ecoarão em mais países que viram com espanto o Afeganistão, após 20 anos de intervenção internacional e bilhões de dólares investidos, cair novamente nas mãos do Talibã, instalando no país a política do salve-se quem puder.