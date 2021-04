Derramamento de petróleo: uma tripla pandemia assola a Amazônia equatoriana

Isso mostra o abandono a que centenas de famílias foram expostas durante a fase mais crítica da pandemia, entre os meses de abril e outubro. No entanto, também revela um sintoma histórico de marginalização da região amazônica, paradoxalmente a região do Equador de onde se extrai a riqueza que sustenta a economia do país. O processo de exploração de petróleo no Nordeste amazônico acontece há mais de 40 anos, acumulando uma série de consequências como as vistas no segundo maior derramamento da história em selvas tropicais do Equador.

As comunidades estão há muitos meses sem água potável ou alimentos, com a saúde afetada pela poluição, a pandemia, o surto de dengue e a atuação insuficiente dos responsáveis: o Estado e as empresas OCP e Petroecuador. As comunidades afetadas pelo vazamento de 7 de abril correm risco iminente de novas catástrofes, também previsíveis, uma vez que o processo de erosão regressiva vem aumentando e já produziu novos deslizamentos. E eles não têm um plano de cuidado sustentado, nem um plano de alerta precoce.

Mobilização

Apesar de toda essa injustiça, as comunidades não param em sua busca pela verdade e pela justiça. Embora, em 1º de setembro, a justiça equatoriana tenha rejeitado o pedido de ação de proteção como “inadmissível”, em 15 de outubro as comunidades Kichwa interpuseram recurso contra a injusta e absurda sentença do Conselho Judiciário da província de Orellana.

Eles acompanharam o apelo com a entrega de 15 mil assinaturas em apoio ao processo como amicus curiae (apresentações feitas por terceiros alheios a um contencioso, que oferecem voluntariamente sua opinião), incluindo equatorianos e pessoas de todo o mundo. Isto foi feito em conjunto com dezenas de mobilizações lideradas pelas comunidades para que a sua voz seja ouvida, não só em Orellana, mas no país e em todo o mundo. E eles estão tendo sucesso.