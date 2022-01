Dois novos decretos ameaçam a Amazônia equatoriana – e o planeta

Enquanto isso, as populações amazônicas de Orellana, Sucumbíos e Napo registram as maiores taxas de necessidades básicas não atendidas, como indicam os números do último censo populacional e habitacional, de 2010, analisados ​​pelo Amazon Watch. As três províncias são também as mais pobres do país.

Então, qual foi o benefício de ser zonas de exploração de petróleo por mais de 40 anos? Nenhuma, afirmam as lideranças indígenas do nordeste. Atualmente, 120 comunas Kichwa no norte da Amazônia aguardam reparação, remediação e garantias de não repetição dos tribunais de justiça equatorianos. Para exigir seus direitos, a Federação das Comunas Unidas da Amazônia Equatoriana (FCUNAE), a Confenaie e organizações de direitos humanos entraram com uma ação contra as empresas estatais PetroEcuador e OCP e várias pastas do Estado.

Tampouco há, até o momento, explicações sobre como serão garantidos os direitos da natureza, direitos humanos e coletivos dos povos indígenas e defensores do meio ambiente. Muitos deles são criminalizados por exercerem seu direito de resistência e defenderem seus territórios contra empresas extrativistas. Alguns casos são os membros dos Conselhos Governamentais Conaie e Confeniae, segundo relatório da Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA).

Assim, os compromissos ambientais firmados por Lasso na campanha política constituem mais um engano para os povos indígenas, afirmam os porta-vozes do movimento indígena.

Por meio dos decretos, o Estado descumpre suas obrigações internacionais sobre direitos humanos, como o Acordo de Escazú — que entrou em vigor em abril de 2021. Apesar disso, os ministérios continuam fazendo parte de mediações institucionais que estão a serviço de petroleiras e mineradoras. Vemos isso em todas as audiências, como o iniciado pelo derramamento de petróleo em abril de 2020, que ainda aguarda decisão do tribunal de justiça responsável.

O Estado deve se comprometer a proteger os interesses coletivos da população. Tanto os blocos petrolíferos quanto o registro de mineração afetam a maior parte dos territórios indígenas. Se a fronteira extrativista for ampliada, como ambos os decretos prometem, o impacto será ainda maior.

É difícil entender como o atual governo promove esses decretos quando a Agência Internacional de Energia levantou em seu último relatório a urgência de parar a produção de materiais fósseis na Amazônia.

Estamos em um ponto de inflexão que define o destino da humanidade. Esses tipos de políticas são incoerentes com as conclusões do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que declarou que a mitigação da emergência climática depende de decisões urgentes por parte dos Estados, incluindo o rápido abandono da produção de combustíveis fósseis e vetores de desmatamento e poluição, como a mineração.

Este artigo foi originalmente publicado no site equatoriano GK. Leia o original aqui.