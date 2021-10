Destruição da Amazônia e crimes contra a humanidade

Além disso, três pesos pesados ​​da geopolítica, Estados Unidos, China e Rússia, não são membros do TPI. No entanto, a estrutura atual do tribunal permite o julgamento de pessoas de Estados não ratificantes, visto que o TPI é um tribunal de último recurso e o princípio da jurisdição universal pode ser aplicado, desde que o crime realmente exista. Os crimes existem e todos agora sentem seus efeitos.

O reconhecimento de um crime global de ecocídio poderia servir de base para as leis nacionais de países (e grupos) que se comprometem a combater as mudanças climáticas. Essas mudanças podem eventualmente levar a um tribunal ambiental internacional independente. O ecocídio pode ser o primeiro passo para uma nova forma de entender a natureza e coexistir com ela.

Denúncias no Tribunal Penal Internacional

Até agora, a jurisdição do TPI está limitada ao genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crime de agressão, embora a destruição do meio ambiente em tempos de conflito seja considerada um crime de guerra dentro da jurisdição do tribunal. Em 2016, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, então liderada por Fatou Bensouda, publicou um documento político que insta a dar prioridade e apurar casos de danos ambientais, exploração ilegal de recursos naturais e desapropriação criminosa de terras, cometidos em contexto dos crimes previstos no Estatuto de Roma. Isso abriu caminho para que casos como o de Bolsonaro fossem apresentados ao TPI.

Além disso, a procuradoria concordou em dar consideração "particular" a tais crimes. Espera-se que Karim Asad Ahmad Khan, o novo procurador, autorize uma investigação relacionada à destruição do meio ambiente, uma vez que os crimes contra a humanidade do governo Bolsonaro – assassinatos e deslocamento forçado de grupos indígenas – estão intimamente ligados ao desmatamento da Amazônia. Ou seja, o desmatamento passou a ser associado a crimes contra a humanidade, legalmente definidos como ataques generalizados ou sistemáticos contra uma população civil, com conhecimento dos ataques.

Em teoria, o tribunal representa o avanço do Estado de Direito, que dita que nenhum indivíduo é poderoso demais ou acima da lei e nenhuma vítima está abaixo da lei ou impotente para acessar a justiça. O tribunal é visto como um fórum no qual as vítimas podem ser ouvidas, reconhecidas e onde podem buscar reparação. Infelizmente, o processo para colocar ecocídio na lista de crimes internacionais pode levar anos e, se for bem-sucedido, a lei de ecocídio resultante não será aplicada retroativamente, tornando improvável que Bolsonaro ou seus parceiros de crime possam ser acusados ​​de ecocídio por qualquer ato cometido até a data da entrada em vigor da lei.

No entanto, se o TPI adotasse ecocídio como crime dentro de sua jurisdição ou assumisse um caso como o de Bolsonaro e seu governo, a mera perspectiva de processo judicial ou um crime internacional iminente deveria ter um efeito dissuasor sobre empresas, instituições financeiras e políticos poluidores como Bolsonaro. Também encorajaria mais cidadãos e grupos a reivindicar os direitos humanos que nos foram prometidos e a tomar medidas para acabar com a impunidade dos criminosos que estão destruindo o planeta.

Os crimes que o tribunal proíbe são uma afronta à humanidade em geral e, se os danos ambientais do governo Bolsonaro fossem tratados como ecocídio, ele e seus cúmplices estariam permanentemente associados – formalmente – ao ato máximo do mal, o crime contra os humanidade.