O problema do óleo de palma

Os Marind tornam-se humanos em suas relações multiespécies, "suas conexões corporais, afetivas e materiais com plantas e animais afins, dentro de um ethos mais amplo de relacionalidade no qual todas as vidas e formas de vida são interdependentes", um modo de vida que representa uma resistência ativa contra "montagens tecnocapitalistas orientadas pela produção que tentam transformá-los em ciborgues pós-humanos", nos processos supostamente civilizatórios da economia de plantação despossuída com todas as suas formas de violência.

Se as histórias coloniais se esforçaram para tornar alguns humanos diferentes, menos humanos que outros, agora a maré parece ter mudado. Aqueles que antes eram menos humanos agora são mais humanos porque, mais do que humanos, eles conhecem seu lugar em um mundo maior. E os super-humanos autoproclamados, tecnologicamente incapacitados, terão de aprender com eles se quiserem ser verdadeiramente humanos, o animal que somos.

Para Chao, "dar destaque às plantas em um mundo em que as plantas e as pessoas colonizadoras são destrutivas e as comunidades multiespécies racializadas são suas vítimas serve para questionar as suposições universalistas do excepcionalismo humano" e "demonstra a importância de atender às epistemologias indígenas para avaliar quais formas de vida são consideradas amorosas ou não amorosas e, consequentemente, amáveis ou não amáveis".

Para os Marind, a vida boa não é sobre consumo, mas sobre "moralidade interespécies, parentesco e cuidado" nas relações afetivas, com resistência por viver a vida boa em contato próximo e constante com seres mais que humanos, bem como com o envolvimento em campanhas de direitos à terra apoiadas externamente, monitoramento e mapeamento (como os povos indígenas na Amazônia e no Congo, por exemplo). Mas sempre entendendo a resistência em seus próprios termos, insistindo em seus próprios valores e experiências além da estrutura da mudança climática imposta externamente. Isso significa viver a própria vida em um ambiente mais do que humano e criar e habitar mundos compartilhados com outros seres que também estão sujeitos a desapropriação, danos e violência.

O tempo dos Marind não tem nada a ver com qualquer seta de "progresso", mas, longe de estar contido em agendas oficiais e mapas de linhas e horas retas, sem vida e controladoras, seus "mapas que se recusam a ficar parados" são um constante devaneio proposital através do espaço e do tempo, uma releitura da miríade de caminhos interconectados de seus predecessores, uma recriação de suas relações entre si e com todas as formas de vida presentes e passadas que encontraram ao longo do caminho. As rotas humanas entrelaçadas vão se enraizando na floresta, uma espécie de desenho no chão de todas as raízes subterrâneas interdependentes da floresta.

O aprendizado de Chao em Marind a tornou expert em amassar sagu, compartilhar "pele e umidade" com a floresta, em falar nela e com ela, e em ouvir suas vozes, à medida que ela passava de "amiga estrangeira a parente próxima". As dualidades de sua experiência se expressam na abordagem de seu livro à situação dos Marind, os contrapontos do "bom" e do "ruim".

"[...] a materialidade da paisagem e sua representação cartográfica, a dualidade do corpo e da mente, e as ontologias espelhadas de seres humanos e pássaros que mudam de forma. Abrangem as moralidades opostas do sagueiro e do dendezeiro, as divisões gastropolíticas incorporadas ao arroz e ao sagu e a dinâmica tensa da posse de sonhos e do sofrimento diurno. Outros contrapontos são a interação da violência e do cuidado entre espécies, as perspectivas opostas entre drones de plástico e pássaros da floresta e os modelos aparentemente incompatíveis de produção capitalista de monocultura e reprodução social multiespécie”.

É uma história contada a muitas vozes e sob muitos pontos de vista, em tempos em que o mundo se tornou abu-abu (cinzento e incerto), em que a fumaça e as cinzas roubaram as cores e as luzes dos céus e dos rios, e o futuro se perdeu no tempo congelado.

A pele é essencial nas trocas de umidade que dão vida aos Marind. Enquanto os consumidores se perguntam qual marca de produto para a pele carregado de óleo de palma comprar em supermercados ou butiques caras, os Marind hidratam sua pele através da troca. Chao explica que a pele brilhante e os corpos úmidos mostram como os Marind se animam ou se humanizam por meio de trocas fluidas com plantas e animais, rios e solos da floresta tropical.

O estado pobre, seco ou deteriorado da pele indica um desequilíbrio nas relações sociais, que agora se expressa na expansão das monoculturas e suas atmosferas químicas mortíferas. A pele ocidental hidratada rouba as peles do Marind de umidade. Mas não se trata apenas da pele, pois “tornar-se alma é, portanto, revelado como um processo precário e potencialmente reversível, que depende de encontros fluidos com seres não humanos, mas que também pode ser prejudicado por eles”.