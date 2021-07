Disfarces da homofobia

Essa expressão da homofobia quase sempre converte os gays e lésbicas premiados com a “aceitação” nos piores inimigos da comunidade à qual inevitavelmente pertencem apesar de todo “straight acting”. São os tipos que perpetram os insultos mais cruéis contra gays assumidos e travestis e os que, na política, tornam-se inimigos do movimento LGBTQ pelo direito à diferença e à emancipação da normativa heterossexista. Muitos adquirem um defeito de caráter, e são capazes de viver às escondidas ou na “esfera privada” seus prazeres homossexuais enquanto publicamente atacam de maneira vil gays, lésbicas e pessoas trans assumidas e organizadas que reivindicam a visibilidade.

Podemos chamar a homofobia dos heterossexuais que aplaudem esse tipo de gay e lésbica de “homofobia liberal”, típica da direita e da extrema-direita e seus partidos.

Levando-se em conta que LGBTs também têm identidade de classe e cultural, os gays e lésbicas são mais “aceitos” ou tolerados pela sociedade heterossexista quando mais têm dinheiro ou status social. Por isso mesmo, LGBTs que se enquadram às normas comportamentais e estéticas dessa sociedade e/ou têm dinheiro quase sempre estão se lixando para o coletivo e para movimentos políticos da comunidade à qual pertencem inevitavelmente. São quase sempre de direita, mesmo que assim não se identifiquem. Pensam como indivíduos egoístas e não como um coletivo solidário.

Por isso, o movimento LGBT é feito historicamente pelas pessoas de esquerda, solidárias e preocupadas com o coletivo, pelos excluídos: as trans, as travestis, os gays afeminados, as bichas pobres, as sapatões caminhoneiras, amiúde mais ilustrados e com mais repertório cultural: são estes que quase sempre conquistam os direitos e a emancipação depois usufruídos por aqueles na forma de nicho de mercado.

Portanto, sair do armário ou permanecer nele é um dilema de qualquer LGBTQ, uma vez que nossas subjetividades estão assentadas nele, nós queiramos ou não. A coragem de sair do armário - sobretudo quando se é um tipo que faz “straight acting” e é rico - é nada diante da coragem maior de ser solidário com os mais fracos de sua comunidade, e de usar seus privilégios para defendê-los. Se, em vez disto, o tipo se junta aos algozes das pessoas mais vulneráveis de sua comunidade para obter lucros políticos e financeiros individuais, então ainda menos valor tem essa coragem de sair do armário.

Ver jornalistas da imprensa comercial, políticos de direita e LGBTs aspirantes à normalização heterossexista e desejosos de suas representações, ver essas pessoas elogiarem a coragem pequena de alguém incapaz da grande coragem só me faz concluir que ainda temos muito caminho pela frente na batalha contra os múltiplos disfarces da homofobia e do neoliberalismo.