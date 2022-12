Como o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira expôs os riscos de proteger a Amazônia

Os Kaskirunas de Sarayaku, no Equador, por exemplo, estão aprendendo a usar drones e imagens de satélite para contribuir na gestão e proteção dos 135 mil hectares da terra ancestral do Povo Originário Kichwa de Sarayaku. Kaskiruna é um termo kichwa que significa "protetores da floresta viva". A comunidade de cerca de 1.400 pessoas também conta com o Wios, o Grupo de Seguridad Interna de Sarayaku. Wio é um nome kichwa para uma formiga muito pequena cuja picadadói muito. É um grupo pacífico treinado para monitorar o território, terra e rios, e prestar serviços de resgate. Um de seus principais aliados é um sistema de comunicação por rádio, que foi inaugurado quando eles apreenderam armas e equipamentos do Exército Nacional do Equador, em 2002.

Ilustrando a ambiguidade das políticas ambientais, o Exército estava ali para salvaguardar a instalação de uma empresa petrolífera internacional privada, que obteve autorização do próprio Estado equatoriano, sem consulta à comunidade, para explorar jazidas dentro do território de Sarayaku. A resistênciaincluiu reter trabalhadores da petroleira na comunidade para interromper as atividades de garimpo, que já estavam começando com, por exemplo, o corte de árvores milenares e o plantio de minas em áreas sagradas de mata fechada. Um grupo de mulheres Kichwa apreendeu as armas com as próprias mãos. “Decidimos nos posicionar juntas na abordagem ao Exército, porque sabíamos que se fossem nossos homens sozinhos enfrentando-os, o uso da força poderia ser diferente”, explica Gloria Berta Gualinga, que participou dos protestos de 2002.

A comunicação via rádio ajudou no apoio à ação contra os invasores e, desde então, se tornou parte importante da vida da comunidade.

Sarayaku levou o caso à justiça contra o Estado do Equador e ganhou. Eles obtiveram o direito de manter os projetos extrativistas fora de seu território – um direito que eles têm no papel, mas que não é totalmente seguido na prática. A ameaça ainda existe, e Sarayaku, junto com outros movimentos indígenas, continua sendo estigmatizado por agir contra os interesses mais amplos do país.

A forma como os povos indígenas são retratados na mídia contribui para esse estereótipo. Conforme destacado por um relatório recente da Climate Outreach, as oportunidades limitadas de expressar seus próprios pontos de vista aumentam os riscos de atitudes coloniais – difamação, criminalização e racismo – serem perpetuadas. Em outro caso de resistência local, em 2009, um coletivo de 26 comunidades tradicionais do entorno da Gleba Nova Olinda, no Pará, Brasil, foi inserido nessa lista de “obstáculos ao desenvolvimento”. As comunidades bloquearam o rio Arapiuns e pararam duas balsas que transportavam 1.500 m3 de madeira retirada da floresta, retendo sua tripulação.

Os manifestantes queriam chamar a atenção para a exploração ilegal de seu território e destacar a importância de estabelecer legalmente áreas protegidas associadas com comunidades indígenas e tradicionais que vivem e trabalham no território há muito tempo – uma mistura entre tribos originárias e grupos que se estabeleceram ali como resultado de ondas migratórias internas desde as primeiras décadas do século XX. Assim como os Sarayaku, eles foram rapidamente rotulados como criminosos por roubar os barcos e bloquear o rio, e muitos meios de comunicação descreveram o incidente como envolvendo um “sequestro violento da tripulação”, que foi, ao contrário, respeitosamente hospedada por famílias locais. A ação durou quase um mês e terminou com os barcos sendo queimados com toda a madeira dentro.