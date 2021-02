O Equador volta a colocar a natureza acima dos interesses capitalistas

Mas quem será seu oponente ainda não foi decidido. Com 98,1% dos votos contabilizados, Pérez Guartambel está à frente do banqueiro neoliberal Guillermo Lasso por 0,28%. Pérez atualmente tem 19,87%, contra 19,59% de Lasso, um empate técnico.

Pela primeira vez na história do Equador, um candidato indígena de organizações de base tem chance de vencer as eleições. Este já é um enorme sucesso simbólico para o movimento indígena equatoriano, que captou manchetes em todo o mundo em outubro de 2019 com sua mobilização contra a liberalização dos preços da gasolina e do diesel.

Se Pérez realmente chegar ao segundo turno, o eleitorado enfrentará duas interpretações diferentes da esquerda na América Latina. Por um lado está a esquerda populista e autoritária consolidada por Rafael Correa, que esteve no poder de 2007 a 2017 e apoiou a expansão do extrativismo para financiar uma modernização da infraestrutura e dos programas sociais. Ele prometeu mais igualdade, mas à custa da destruição da natureza e da restrição dos direitos democráticos. E por outro, uma esquerda intercultural e ecológica que atrai principalmente as gerações mais jovens, traz à tona questões como a emergência climática e a preservação das florestas tropicais e remete ao grande movimento indígena dos anos 90 e sua forma comunitária de fazer política.

Neste sentido, o surgimento de Pérez, ex-prefeito de Azuay, traz um sopro renovação em um contexto de polarização entre a velha esquerda progressista (representada por Arauz) e a direita mais reacionária (representada por Lasso), em uma região em extrema necessidade de inovação política.