O projeto solar El Aromo pode impulsionar a energia renovável no Equador

Um acordo anterior com o FMI de março de 2019 levou Moreno a introduzir medidas de austeridade em outubro daquele ano, incluindo a eliminação de subsídios à gasolina de longa data. Da noite para o dia, o preço do diesel dobrou e o da gasolina aumentou 30%, o que resultou em semanas de protestos que foram recebidos com violência policial, com evidências de uso excessivo de força, assassinatos e prisões.

Em maio, antes do acordo com o FMI de agosto de 2020, o governo de Moreno introduziu uma nova reforma do subsídio de combustível. Consideradas históricas por alguns analistas, as medidas introduziram limites mensais para evitar aumentos acentuados nos preços de varejo. Os cortes, que encontraram menos resistência do que as reformas anteriores, foram enaltecidos pelo FMI por melhorar a "confiabilidade e eficiência" do setor de energia. Mas os oponentes do acordo de agosto de 2020 apontam sua semelhança com acordos anteriores, que exigem que o Equador introduza medidas de austeridade, cortes no investimento público e nos salários e mais privatizações, tudo na esperança de atrair mais investimento estrangeiro.

Os três principais candidatos têm opiniões diferentes sobre o FMI. O líder do partido Pachakutik, Yaku Pérez, se recusou a se reunir com autoridades do FMI, enquanto o conservador Guillermo Lasso deve cumprir os termos do empréstimo, apesar de suas críticas aos aumentos de impostos exigidos. Por sua vez, o economista Andrés Arauz, escolhido pelo ex-presidente Rafael Correa para liderar a Frente União Pela Esperança (UNES) e que aparece em primeiro em algumas pesquisas recentes, se opõe abertamente ao acordo com o FMI de agosto de 2020. Arauz mantém que o Equador não está vinculado aos termos do acordo, uma vez que não é um tratado internacional, e propõe, ao invés, o aumento imediato dos gastos públicos, o fim das privatizações e uma reforma tributária sobre a riqueza.

O foco na economia neste período que antecede as eleições ofuscou o debate sobre outras questões relacionadas, tais como a opinião dos candidatos sobre a política ambiental e a proteção dos direitos consagrados na Constituição de 2008. No entanto, Arauz está sozinho em uma questão: em seu apoio aos planos da era Correa para a indústria de combustíveis fósseis, inclusive no local de El Aromo.

Um terreno em disputa com futuro em energia solar?

Anunciado pela primeira vez em agosto de 2019 em conjunto com os projetos eólicos Villonaco II/III, El Aromo atraiu a atenção internacional. Até abril de 2020, oito empresas globais haviam apresentado propostas. Em outubro, foram anunciados três finalistas europeus e, em dezembro, confirmada a proposta da Solarpack, que oferece energia a um preço de US$ 69,35/MWh a través de um contrato de compra de energia (PPA) de 20 anos.

Embora alguns membros do setor esperem contratempos devido às incertezas da Covid-19, as operações em El Aromo devem começar no final de 2022 e gerar 340 GWh por ano, ou seja, mais de 22% da demanda energética de toda a província e mais de 60% da demanda de Manta, a maior cidade de Manabí.

O futuro da energia solar no Equador, entretanto, depende de mais do que apenas aumentar a produção, sendo necessárias também novas mudanças políticas. Marcos Ponce Jara, especialista no setor elétrico equatoriano da Universidade Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) em Manta, observa que o Equador atualmente tem uma única política energética relacionada à energia solar fotovoltaica: uma política de medição líquida introduzida em outubro de 2018 para promover a geração distribuída e permitir que operadores residenciais, comerciais e industriais consumam a energia gerada com seus próprios equipamentos solares. Esta política não levou a um aumento da capacidade solar nacional, nem deve ter um impacto significativo na produção de energia do Equador.