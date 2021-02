O Equador decide entre a barbárie e a solidariedade

Em entrevista exclusiva, Yaku Pérez, líder indígena e candidato presidencial pelo partido Pachakutik (Movimento de Unidade Plurinacional Pachakutik-Novo País) nas eleições do Equador no próximo domingo (7), conversou com o diretor do democraciaAbierta/openDemocracy sobre o processo eleitoral e os principais desafios a serem enfrentados pelo próximo presidente.

Francesc Badia i Dalmases: Em meio a uma profunda crise econômica e a severidade da pandemia Covid-19, os equatorianos irão às urnas no próximo domingo, 7 de fevereiro, para eleger um novo presidente e uma nova Assembleia Nacional. Vimos tensão na campanha e preocupação com as garantias democráticas e a transparência nas eleições. Quais são as chances de sua candidatura?

Yaku Pérez: Na verdade, tivemos um crescimento exponencial. As pesquisas, é claro, nos colocam em terceiro lugar e não temos o talão de cheques para pagar as pesquisas e fazer com que elas nos coloquem nos primeiros lugares. Mas vimos como cresceu o entusiasmo em torno de nossas candidaturas, o que nos dá um otimismo enorme.

Há dois anos, fui candidato à prefeitura de Azuay e nenhuma das pesquisas me colocava entre os cinco primeiros. Mas eu sentia que íamos ganhar e ganhamos. Acabamos com 10 pontos de diferença do segundo lugar. Agora a sensação é a mesma e estamos convencidos de que vamos vencer. Se não terminarmos em primeiro, ficaremos em segundo, mas espero até chegar em primeiro.

O grande problema é o controle eleitoral. O que ganhamos nas urnas pode ser perdido na mesa do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), porque não temos garantias. Não há nenhum representante do nosso partido, Pachakutik, na CNE. Todos os outros partidos têm, exceto nós.

A injustiça começa aí, porque somos a segunda ou terceira força política do país e não temos um único representante. E se não temos um representante a nível nacional, também não temos nas 24 províncias – ainda mais considerando que o CNE imprimiu seis milhões de votos e depois dizem que são falsas. E poderia adicionar outro candidato e estragar tudo para nós. A isso soma-se a experiência do “apagão informático” durante a contagem das eleições anteriores. Todo este processo de altos e baixos que o CNE vem vivendo não nos dá a menor garantia.

FBD: Você se apresenta como o líder indígena do Partido Pachakutik. Vamos falar um pouco sobre a origem desse partido e o seu papel na política equatoriana, que tem sido dominada pela extrema polarização entre o correísmo e o anti-correísmo, negando espaço mediático a outros movimentos. Fale um pouco sobre a origem do Pachakutik e a trajetória desse partido.

YP: O Pachakutik surgiu como braço político do Movimento Indígena da CONAIE (Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador), que nasceu em 1995 e participou do primeiro processo eleitoral em 1996. Não tivemos um alcance forte, tivemos uma margem de voto de 4% ou 5%. Talvez faltou abrirmos um pouco mais para outros setores.

Mas desta vez será diferente. Essa vai ser a exceção. Desta vez, vamos mudar essa história. E talvez seja porque o movimento indígena tem a reserva moral. Aprendemos a andar, estamos maduros. Temos bons candidatos para a Assembleia, para a vice-presidência, para tudo. E eu acho que nossas propostas, nossa trajetória teve um grande alcance no país, porque representamos a honestidade da mudança, o respeito aos direitos, às liberdades, à reconciliação. Ter mostrado honestidade nestes anos, no nosso caso como defensores da água e da natureza há 30 anos, nos torna fortes.

Fui prefeito de Azuay, fui professor em três universidades do Equador, escrevi sete livros, tenho quatro pós-graduações. Nossos opositores procuraram alguma mancha no meu passado por todas as partes. Não encontraram nada. Acho que é uma imagem nova e revigorante que a população equatoriana viu de forma favorável.

FBD: A dívida externa total é estimada em mais de 45 bilhões. Uma questão importante no debate público equatoriano é o acordo do atual governo com o Fundo Monetário Internacional, que aumenta ainda mais esse montante. Como você vê o futuro dessa dívida com o FMI? O governo assinou um novo acordo de 6,5 bilhões até 2022. Uma renegociação dessa dívida é viável?

YP: O governo atual está saindo das dificuldades resultantes do legado do correísmo, que nos deixou no vermelho. O governo gastou US$ 70 bilhões em dez anos, uma quantia monstruosa. Há uma razão pela qual o ex-presidente (Rafael) Correa é um fugitivo da justiça. Se ele viesse para o Equador, seria preso por suas manobras com a Odebrecht e outros acordos. E Lenín Moreno então, no desespero, foi ao FMI, que forneceu recursos e prometeu fornecer mais, mas em troca da privatização de empresas nacionais, da diminuição do Estado e dos impostos, como o aumento do IVA de 12% para 15%. E não concordamos com isso, porque isso vai contra o povo equatoriano.