O desmantelado do Estado de Direito na América Central

E, em terceiro lugar, a Europa pode seguir o exemplo dos EUA e impor sanções a indivíduos centro-americanos ligados a crimes graves e corrupção, assim como pôr fim à cooperação com instituições corruptas, tais como o Ministério Público da Guatemala.

Uma resposta mais bem articulada e coordenada dentro da UE também deve ser combinada em nível internacional, entre a UE, os EUA e a ONU.

Não é tarde demais para agir e proteger o Estado de Direito na América Central. A Europa não deve ficar de braços cruzados enquanto os países que apoiou no passado se tornam focos de crime e corrupção, como aconteceu no caso do Afeganistão.

Esse apoio servirá apenas aos interesses de longo prazo da Europa. Uma América Central democrática e justa pode revelar-se um ator crucial na defesa dos direitos humanos e do Estado de direito em um cenário geopolítico em rápida mudança, com a China e a Rússia ganhando influência ao fechar acordos econômicos, diplomáticos e militares na região.

Como disse recentemente a ex-procuradora Thelma Aldana a um grupo de políticos europeus: "O enfraquecimento da luta contra a impunidade na América Central está se tornando contagioso. Se não fizermos nada, o progresso será desfeito, os processos de paz serão desmantelados e toda a região será perdida".