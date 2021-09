Lo hemos proclamado y pregonado mediante organizaciones, sectores sociales y políticos, la Iglesia Católica e incluso a nivel internacional, el Parlamento Europeo, a través de una de las más destacadas representantes, Soraya Rodríguez. Decir que habrá elecciones es de alguna manera hacerle el juego al discurso que quiere mantener Daniel Ortega. De ninguna manera.

Si se llega a consumar esa actividad donde hacen concurrir a la gente, lo que habrá es una simulación de elecciones donde prácticamente los resultados ya están predeterminados para mantener el control total y absoluto del país.

Lo que va a ver es la concurrencia de gente comprometida u obligada por diferentes circunstancias a ir a depositar un voto que ya está contado. Así se va a consumar una vez más la violación a los derechos políticos y al derecho a elegir y ser elegidos.

O sea, si no encontramos otra salida, la dictadura bicéfala continuará. Por eso nosotros hemos lanzado otra campaña: “La lucha por Nicaragua empieza ahora” o sea, debemos empezar o pensar, qué vamos a hacer frente a esta dictadura.

JZ: Si no hubiese esperanza, asumo que usted no estaría luchando. Pero todo hace suponer, que este será un camino largo y doloroso.

VN: Es un camino súper largo. Lo digo y tengo la angustia, la frustración, de que la vida no me alcance para ver al final. Pero tengo un compromiso conmigo misma y con mi familia, con la gente de Nicaragua. No dejaré de luchar por los derechos humanos hasta que pueda o hasta que me dejen. Porque aquí, en este momento, en esta circunstancia y siendo nosotros, hablo de nosotros porque quiero referirme al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la organización con mayor cobertura nacional, con vinculaciones a nivel internacional, fue una de las primeras a la que se destruyó. Se nos quitó la personería jurídica el 12 de diciembre de 2018, pero, con la indignación ante el acto ilegal e inconstitucional que nos clausuraba, dijimos, “no nos van a callar, seguiremos defendiendo los derechos humanos” No fue una frase, nos salió del corazón a todos los que nos quedamos en Nicaragua.

JZ: Hay mucho miedo. El gobierno ha logrado neutralizar las manifestaciones, ha impuesto su aparato represivo en todos los niveles. Me resulta difícil entender de dónde saca usted el valor para seguir luchando en condiciones tan adversas.

VN: Es una pregunta difícil de contestar. Cualquier respuesta puede ser subjetiva, y yo tengo miedo. Quién viva en Nicaragua y no tiene miedo, oculta un sentimiento legítimo. ¡Cómo no vamos a tener miedo frente a (perdona la comparación) una fiera suelta, dispuesta a todo! Defendiéndote únicamente con la ley y el derecho en la mano, porque aquí no hay ninguna acción de carácter violento. Vivimos bajo un hostigamiento permanente, de todo tipo. Económico -terrorismo fiscal, como se le ha llamado-, una militarización permanente en la calle y ahora capturas completamente ilegales, de secuestro de opositores, que persisten en este momento.

Ahora tienen más de 140 presos políticos y en los últimos dos meses ha capturado a lo más representativo, pudiéramos decir de lo que es prácticamente la oposición organizada, incluyendo candidatos presidenciales y la disidencia política partidaria creíble. Los mantienen detenidos por 90 días basándose en leyes que han sido promulgadas específicamente con ese fin.

Hasta ahora se impulsan procesos que sabemos que van a ser amañados. Para empezar, ya decretaron que no los van a hacer en los juzgados, sino en las instalaciones carcelarias donde los retienen, violando lo público que debe ser el juicio. Y ayer empezaron a permitir visitarlos por sus familiares por primera vez, pero solo algunos minutos por día, 8 minutos, 10 minutos, en un tratamiento diferenciado. Los encontraron irreconocibles, completamente delgados porque no les dejan pasar comida.

Vivimos una situación que sabemos que va a continuar. No hay ninguna señal de rectificación. Los organismos internacionales de derechos humanos, como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han empeñado en Nicaragua con todo el más novedoso mecanismo de regulación para buscar una respuesta del Gobierno, para que éste cumpla con su deber de respetar sus compromisos internacionales y sobre todo, con su deber de garantizar los derechos humanos de los nicaragüenses. Y se han estrellado. Lo mismo con las gestiones políticas de la Unión Europea. Cerrazón.

Lo único que le interesa a Ortega-Murillo es mantenerse en el poder, al costo que sea.

Un día de tantos llegó el procurador general de la República, Hernán Estrada, que se apartó del Gobierno. No sabemos que será de él. Llegó para dialogar sobre un problema de propiedad que uno de nuestros usuarios reclamaba. Hubo un momento en que pierde el control y dice: “Dejen de estar insistiendo, porque aquí, en el momento en que Daniel Ortega lo quiera y lo decida, tiene tanto poder que no dejará piedra sobre piedra”. Y eso es lo que está cumpliéndose en este momento.