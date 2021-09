Bukele usa sua popularidade para consolidar o poder em El Salvador

O presidente populista de El Salvador, Nayib Bukele, já não pretende agir dentro de uma democracia – e a maioria dos salvadorenhos não parece exigir que ele o faça. Depois de assumir o Legislativo em fevereiro e o Judiciário em maio, na última semana, Bukele garantiu o direito de contornar a Constituição do país para concorrer em 2024.

Os magistrados da Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, instituídos pelo presidente em maio, possibilitaram a reeleição presidencial, atropelando a Constituição e abrindo caminho para a candidatura de Bukele nas próximas eleições. Os magistrados reinterpretaram o artigo 152 da Constituição de 1983, que estabelece que não pode concorrer à presidência “quem tenha exercido a Presidência da República por mais de seis meses, consecutivos ou não, no período imediatamente anterior, ou nos últimos seis meses anteriores ao início do o mandato presidencial”.

Segundo o Tribunal, sua decisão se baseia na distinção entre ser presidente e candidato a presidente, de acordo com sua resolução, divulgada na página do Twitter da Câmara Constitucional. “A disposição acima mencionada refere-se não à proibição de ser presidente, mas à proibição de ser candidato, e a gravidade de uma interpretação que deixa esse detalhe de fora reside no fato de que torna impossível para o eleitorado reeleger a opção política que melhor lhe convém", afirmam os magistrados em sua decisão. Dessa forma, Bukele pode concorrer legalmente desde que renuncie seis meses antes da eleição.

Em 2 de maio deste ano, a Assembleia Legislativa – de maioria governista – removeu todos os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, uma Câmara Constitucional que havia se posicionado contra políticas de Bukele em várias ocasiões, deixando o caminho livre para que o presidente os substituísse pelos atuais. Dois meses antes, em 28 de fevereiro, o partido de Bukele, Nuevas Ideias, havia assumido o controle da Assembleia Legislativa após vencer as eleições com surpreendentes 66% dos votos. Com essa maioria, o Nuevas Ideas, criado em 2018, apenas dois anos antes da eleição de Bukele, não precisa de alianças com outros partidos para aprovar seus projetos.