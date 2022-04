Está se tornando cada vez mais óbvio que precisamos pensar juntos sobre os problemas da crise climática e das fronteiras. O colapso ambiental desloca milhões de pessoas todos os anos, enquanto os Estados respondem através da militarização de suas fronteiras, causando mais sofrimento e morte.

Não é por acaso que o colapso climático e as fronteiras dos Estados estão interligados. Historicamente, o Estado-nação nasceu de uma lógica que também via a natureza – e os povos colonizados – como coisas a serem conquistadas e dominadas. Agora, desde as regiões fronteiriças devastadas pela guerra da Ásia Meridional até a floresta amazônica, as pessoas estão questionando se a sustentabilidade pode ser alcançada através da estrutura de Estados-nação. Comunidades estão se voltando para outras formas de organizar a sociedade com base em visões de mundo e práticas indígenas que respeitam todos os humanos e a natureza.

Colonialismo, capitalismo e Estado-nação

Nos últimos 500 anos, as conquistas coloniais de vastas regiões da Terra pelas potências europeias e norte-americanas, baseadas na busca do lucro capitalista e no rápido desenvolvimento tecnológico, resultaram na dizimação de inúmeras culturas e comunidades. Isso inclui a morte de mais de 50 milhões de habitantes nativos no que posteriormente veio a ser conhecida como América Latina, fome devastadora na Ásia e na África causada por políticas impostas pelos colonizadores e a conversão de milhões de hectares de ecossistemas naturais em plantações comerciais, propriedades madeireiras, ou fazendas de gado para saciar as demandas dos consumidores da Europa e América do Norte.

No mesmo período, surgiu a ideia e a prática do Estado-nação. Embora suas origens e natureza sejam diversas e complexas, a centralização do poder nas mãos do Estado-nação foi uma das bases do capitalismo: na prática, o capitalismo é realizado através das instituições políticas, jurídicas e militares dos Estados-nação. A construção do Estado-nação foi sustentada por uma ideologia que afirmava que a modernidade capitalista é a única forma de organizar vidas, o que justifica a apropriação de territórios de povos indígenas e comunidades locais para objetivos nacionais, como desenvolvimento e segurança. Símbolos de Estado-nação, como uma bandeira, uma língua e uma identidade única, submergem e muitas vezes desrespeitam diversas bioculturas – ambientes humanos biológicos e culturais combinados. Devemos sempre considerar que o Estado-nação, o capitalismo e o colonialismo andam de mãos dadas.

A ideologia da era colonial-industrial afirmava, de forma ilusória, que os humanos estavam separados da natureza e que o progresso humano dependia de conquistá-la. Com a derrota das antigas formas de colonialismo na maior parte do mundo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados-nações dominantes precisaram criar uma nova ideologia para continuar a dominação do Ocidente. Assim surge a ideologia do desenvolvimento, ou o “desenvolvimentismo”. Poderíamos supor que a ideia de “desenvolvimento” é progressiva, mas estaríamos enganados. O desenvolvimentismo convenceu o mundo de que o progresso humano estava ligado ao crescimento material e energético em constante expansão. As crises ecológicas que o mundo enfrenta hoje são em grande parte resultado desses cinco séculos de colonialismo e desenvolvimentismo.