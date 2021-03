O que há por trás do sucesso proclamado da vacinação no Chile?

Diante do que se apresenta como uma campanha exitosa e um consenso midiático, urge alertar sobre três elementos chaves que questionam a perspectiva hegemônica e alertar três atores chaves na luta contra a pandemia: os epidemiologistas, cientistas sociais e jornalistas; os políticos e os cidadãos.

Por trás das cifras

As estatísticas oficiais pintam um panorama muito exitoso para o Chile. Porém, por trás da cifra de 6,9 milhões de vacinados em 15 de março, há uma realidade mais díspar. Apresentam-se as estatísticas como se todas as vacinas fossem igualmente efetivas e se fala da população imunizada quando apenas 2 milhões de pessoas receberam as duas doses das 2,88 milhões de vacinações realizadas. As cifras entregues pelo DEIS indicam que 18,6% das pessoas se vacinaram, mas o cálculo da população alvo considera um universo de pouco mais de 18 milhões, quando as estimativas do INE em 2020 apontavam que são quase 19,5 milhões de pessoas. Do total das vacinas 6.490.652 são CoronaVac e 504.168 Pfizer/BioNTech.

O consenso científico é de que essas vacinas têm desempenhos diferentes na resposta à inoculação, algumas são mais efetivas que outras. Os estudos mais recentes demonstram que a Pfizer/BioNTech é a vacina mais eficaz, com 95% de proteção efetiva. Na sequência, Moderna (94%), Sputnik V (92%), Novavax (89%), AstraZeneca (70%), Johnson & Johnson/Janssen (66%). Enquanto que a CoronaVac/Sinovac, produzida na China, tem resultados menos destacáveis, ficando em último lugar, com 50% de eficácia. Isso é, de 100 pessoas que se vacinaram as duas doses, a metade pode ainda se contagiar.

É uma responsabilidade dos epidemiologistas, cientistas sociais e jornalistas interpretar as estatísticas com precaução e distância, e informar à população que por trás das estatísticas de vacinação há distinções entre vacinas de acordo com sua eficácia.

A União Europeia não autorizou essa vacina porque não se comprovou uma eficácia suficiente. Em outros países do mundo, como as Filipinas, denuncia-se que as classes populares receberam a CoronaVac, enquanto às privilegiadas reserva-se as melhores vacinas. Mas no Chile todos os meios de comunicação celebram o êxito de uma campanha de vacinação com 96% de CoronaVac.

Perigoso uso eleitoral

Com a celebração das estatísticas nacionais, surge outra questão. O objetivo desta campanha massiva de vacinação no Chile é proteger a população contra o vírus ou ter as melhores estatísticas em termos de número de vacinações?