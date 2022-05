"Meus pais merecem a verdade." Essas foram algumas das últimas palavras de Debanhi Escobar, mexicana de 18 anos, filha única e estudante de criminologia.

Em 8 de abril, Debanhi saiu à noite com as amigas Saraí e Ivonne. Às 4h, as três amigas deixaram uma festa na Quinta Diamante, no estado de Nuevo León. Após discutirem, Saraí e Ivonne chamaram um carro do aplicativo de transporte DiDi para Debanhi, enquanto as duas partiram em outro veículo.

O motorista, Juan David Cuellar, afirma que Debanhi, que segundo ele estava bêbada e irritada com as amigas, pediu para descer do carro no meio do trajeto. Juan David parou no acostamento, pensando que Debanhi precisava vomitar, mas ela se recusou a voltar ao carro. O motorista tirou uma foto da jovem à beira da estrada e enviou para as amigas para informá-las que Debanhi estava sozinha, segundo conta. Entre a comunicação entre Juan David e as meninas, ele incluiu um áudio em que Debanhi repetidamente diz que seus pais precisam saber a "verdade".

Em entrevista à Televisa Monterrey, Saraí diz haver conhecido Debanhi há quatro meses. Ivonne, por sua vez, afirma ter conhecido Debanhi naquela noite como amiga de Saraí. As amigas afirmam que a jovem havido bebido além da conta e que havia dito querer ficar sozinha. Por isso elas chamaram o taxi pelo aplicativo. Saraí conta ainda que ligaram várias vezes para o pai de Debanhi, mas ele não retornou as ligações até as 8h.

Debanhi foi dada como desaparecida em 9 de abril, nos arredores da cidade de Monterrey, capital de Nuevo León. Em 22 de abril, foi encontrada morta em uma cisterna abandonada de um motel.