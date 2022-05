Incêndios e vazamentos de hidrocarbonetos ameaçam a Amazônia colombiana

Diante da preocupação crescente, 190 acadêmicos e especialistas em meio ambiente se reuniram para escrever uma carta na qual pedem ao presidente Iván Duque e ministro do Meio Ambiente Carlos Correa que tomem ações para conter o desmatamento.

Na carta, os especialistas explicam que, nas últimas semanas, os focos de calor se concentraram na Amazônia, afetando dez municípios dos departamentos de Caquetá, Guaviare e Meta. Por isso, pedem ao presidente que crie um roteiro que articule atores, incluindo o Exército, bombeiros, defesa civil e Aeronáutica, para conter as queimadas. Segundo os acadêmicos, estes são os piores incêndios que a Amazônia colombiana viu nos últimos 15 anos. Se não forem contidos, terão efeitos irreversíveis ​​na regulação da temperatura na região e na luta global contra a crise climática.

Duque respondeu através do Twitter, onde afirmou que ele e seu governo condenam "o ecocídio criminoso que os dissidentes das FARC estão cometendo na Amazônia". Adicionou que enviará 400 homens da Força Pública para lançar a operação Miller Perdomo para conter os incêndios. Embora as FARC foram parte do problema e alguns de seus dissidentes continuam sendo, elas são apenas um aspecto de um problema muito maior e mais complexo. Duque, no entanto, parece cego a qualquer motivo que não esteja de acordo com sua agenda política, que é continuar com a lógica da guerra enviando soldados para as áreas afetadas. Enquanto isso, a Amazônia queima.

Derramamentos para começar o ano

Os vazamentos de óleo ocorridos no início do ano também dispararam os alarmes dos especialistas ambientais. Em 17 de janeiro, a Unidade Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (UNGRD) ativou um plano de contingência para conter um derramamento de combustível no rio Putumayo, na aldeia de El Tablero.

A UNGRD tem acompanhado a empresa Transportadores Caribe S.A. em seus esforços de limpar o ACPM (diesel) derramado durante o naufrágio de um barco no Putumayo. Embora a UNGRD tenha declarado que apenas o combustível que abastecia o barco tenha sido derramado, a Secretaria de Saúde de Putumayo declarou possível emergência ambiental em 24 de janeiro e informou às comunidades que não deviam comer nada proveniente do rio ou beber sua água devido ao derramamento.

A embarcação estava transportando mais de 12 mil galões de ACPM. Por esse motivo, a empresa terá que assumir os danos e impactos ambientais causados pelo diesel.

Também em 24 de janeiro, a Ecopetrol, a maior empresa petrolífera da Colômbia, informou que houve um ataque com explosivos contra um de seus campos de produção de petróleo, localizado a 22 km de Barrancabermeja.

De acordo com o relatório da entidade, o ataque foi contra as tubulações da empresa e afetou as tubulações para água misturada com petróleo bruto utilizada na produção de petróleo.