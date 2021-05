'O governo colombiano não escuta, despreza o povo'

Então, as pessoas realmente não têm respeito porque sentem que tudo que é público vai contra seus interesses, estraga suas vidas. Há também um descontentamento com as empresas privadas e outras associadas às políticas extrativistas e desapropriação social. Eu acho que todas esses aspectos se combinam. Reduzir a questão a uma onda de vandalismo esconde as complexidades..

JZ: Sei que cada país tem suas peculiaridades e sua realidade, mas você não acha que existe uma ligação entre os protestos em diferentes latitudes?

LQ: Há um sentimento de desgaste com os programas econômicos neoliberais e isto está presente tanto no Chile como na Colômbia. Sabemos que o neoliberalismo foi implementado pela primeira vez no Chile e depois se espalhou para outras partes do mundo. Na Colômbia, sofremos demais com essa política. Novas formas de autoritarismo empresarial têm sido promovidas e os interesses das grandes corporações estão se fundindo cada vez mais com os poderes do Estado.

Temos um Executivo co-optado que atende aos interesses dos grandes capitais, que financiaram suas campanhas. Um Legislativo que atende a esses interesses, devido ao financiamento de campanhas e lobby. Até mesmo o Judiciário é atraído por essas forças. Nessa situação, perde-se a divisão de poderes do Estado, o que gera enorme corrupção.

Por outro lado, o orçamento público inclui altos gastos públicos com defesa e segurança, mas não aborda o problema subjacente, que é a enorme desigualdade social. Há um sentimento de cansaço, porque na América Latina, cada vez menos pessoas ficam ricas enquanto um número crescente sofre de precariedade — e seu descontentamento é reprimido.