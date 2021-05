Resposta violenta do governo a protestos gera crise humanitária na Colômbia

A vice-porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Jalina Porter, afirmou, em conferência de imprensa por telefone, que "em todos os países do mundo os cidadãos têm o direito de protestar pacificamente", embora tenha rejeitado o "vandalismo". Porter também pediu às autoridades de segurança colombianas que mostrem "a maior contenção" diante dos protestos e indicou que Washington "apoia" o governo da Colômbia em sua busca por resolver a situação por meio do "diálogo".

A Fundação para a Liberdade de Imprensa (FLIP) denunciou, até o momento, 40 ataques a jornalistas que cobriam a greve. A organização DeJusticia, por sua vez, juntou-se a 22 organizações de direitos humanos para solicitar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que documente in loco as denúncias de vítimas e processos organizacionais afetados por expressões violentas e uso desproporcional da força durante o greve.

A organização Anonymous anunciou em suas redes sociais que havia hackeado a página do Exército Nacional da Colômbia, assim como a página do Congresso, e tornou públicos e-mails e telefones celulares de membros do Exército. A Tremores ONG afirmou no Twitter, na tarde de 5 de maio, que os números fornecidos pelo Estado colombiano são completamente diferentes aos registrados por organizações de direitos humanos e pediram a criação de uma comissão para verificar as informações. Os grandes meios de comunicação do mundo também deram atenção para o ocorrido. Artistas colombianos e de outros países também se manifestaram.

Houve, no entanto, um silêncio inesperado: os principais meios de comunicação do país, com exceção do jornal El Espectador, se referiram aos manifestantes como vândalos. A desinformação foi rampante nos primeiros três dias de greve e apenas três jornais mencionaram as manifestações em suas capas. Em 1º de maio, o RCN News afirmou que as manifestações celebravam as modificações que serão feitas no projeto, anunciadas por Duque. A divergência era tanta que a Human Rights Watch e a FLIP apelaram à mídia para não violar a ética profissional e respeitar a verdade dos fatos.

Portadas de El Espectador y de El Tiempo el 4 de mayo de 2021, séptimo día de paro. | Imagen de democraciaAbierta, portadas tomadas de Twitter.

Isso evidencia outra crise na Colômbia: a da mídia e sua relação com os cidadãos. Há cada vez mais cidadãos que já não acreditam nos meios de comunicação tradicionais. Por este motivo, eles vêm buscando informações através de meios relativamente novos e de outros cidadãos que, através das redes sociais, procuram comunicar o que se passa no território nacional.

Isso coloca em xeque a mídia colombiana, que deve ser capaz de informar e cobrir com objetividade as demandas e posicionamentos de todos os atores, organizações e comunidades envolvidos nas mobilizações e ações coletivas.

Preocupação

A sociedade civil, os formadores de opinião e os políticos nacionais e internacionais continuam pedindo ao governo colombiano que estabeleça um diálogo com seus cidadãos, para ouvir suas exigências. Duque, no entanto, fez poucos discursos presidenciais. No primeiro dia de greve, afirmou que os manifestantes eram vândalos. Em seguida, anunciou a retirada da reforma e a renúncia de Carrasquilla. No dia seguinte, o assessor presidencial para os direitos humanos afirmou que "os direitos devem ser conquistados".

Na terça-feira, dia 4, Duque anunciou que abrirá um espaço de diálogo, primeiro com os setores oficiais e depois com os jovens e sindicatos. No entanto, ele não ordenou às forças públicas que param com a violência nas ruas. Na quarta-feira (5) , o presidente, referindo-se ao vandalismo dos CAIs, chegou a oferecer uma "recompensa de 10 milhões de pesos" pela denúncia de "perpetradores de vandalismo", mas não fez nenhuma referência aos homicídios e outros excessos policiais denunciados por cidadãos e pela comunidade internacional.

É preocupante que Duque tenha cedido às pressões de seu mentor, o ex-presidente Álvaro Uribe, que, no Twitter, pediu-lhe que militarizasse as cidades.

É preocupante sua ineficácia e o uso das forças armadas para suprimir a insatisfação social, endossando o uso de armas de fogo contra manifestantes indefesos.

Imagen de una manifestante frente a un miembro del ESMAD. | Twitter.

É preocupante a atitude de altos funcionários do governo, como o ombudsman Carlos Camargo, que tardiamente saiu para dizer que não estava ciente da violência policial e depois publicou relatórios com números sobre assassinatos de civis muito inferiores aos registrados pelas organizações de direitos humanos.

É preocupante que o presidente da Colômbia, diante da catástrofe humanitária pela qual sua inépcia é responsável, permaneça em silêncio, afirmando sua indolência e seu desprezo pelos cidadãos.