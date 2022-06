Resistência Munduruku escancara a perversidade do sistema

As incursões de forasteiros continuam, trazendo violência e doenças, como a epidemia de sarampo dos anos 40 que dizimou a população, e agora o envenenamento por mercúrio como resultado da mineração descontrolada. Desde a posse de Bolsonaro, em janeiro de 2019, vêm aumentando os ataques de garimpeiros ilegais e, direta ou indiretamente, grandes pecuaristas, sojeiros e outros grileiros, com o conluio de autoridades locais e nacionais, que se uniram após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que obriga o governo a proteger os Yanomami e Munduruku.

Equivalendo a presença de indígenas em terras demarcadas a animais em zoológicos e sob promessas de não demarcar nem mais um "centímetro quadrado" de terra, Bolsonaro incita a violência para gerar apoio em sua cruzada extrativista. Afinal, "onde tem uma terra indígena, tem uma riqueza embaixo dela", afirma Bolsonaro. O governo obstrui o STF, anula a Constituição, sabota a legislação ambiental e dá luz verde para extração ilegal de madeira e o desmatamento na Amazônia. Os Munduruku não são o único povo indígena que resiste às depredações do capitalismo, mas como seu território é uma das Terras Indígenas mais exploradas do Brasil, a corrupção desenfreada tem aqui alguns dos seus piores e violentos efeitos. E eles a trouxeram à tona.

A corrida do ouro na TI Munduruku dá uma ideia da magnitude do problema. Em 2018, a bacia do Tapajós produziu 30 toneladas de ouro ilegal, cerca de um terço do total do país. Os números não são confiáveis, uma vez que se trata de um negócio sigiloso que compra, processa e vende de centros ilegais como Itaituba e Jacareacanga, no Pará, mas com tentáculos que se estendem a outras cidades do Brasil. Esse braços conectam-se ao narcotráfico pela Colômbia, Guiana Francesa e Venezuela. Para detectar, garimpar, extrair, escavar e dragar o metal, o esquema faz uso de equipamentos e infraestrutura sofisticados, como pistas de aterrissagem, aviões, helicópteros e tratores, além de comunicação via satélite, geradores, cadeias de abastecimento de alimentos e empresas de fachada para lavagem de dinheiro.

O negócio tem longas raízes coloniais, envolvendo mais de 800 mil escravos desde a primeira corrida do ouro global em 1690. Os ataques e envenenamento dos Munduruku são parte de uma longa ofensiva contra os povos indígenas do Brasil, que foram vítimas de genocídio, grilagem e devastação de terras por mais de cinco séculos, em um processo que ganhou novo fôlego com os objetivos de desenvolvimento da ditadura militar.

As indústrias extrativas não são estranhas ao assassinato. Em outubro do ano passado, Bolsonaro conseguiu driblar acusações de genocídio em uma investigação do Senado, apesar do relatório final determinar que o presidente "comandou uma política anti-indígena que deliberadamente expôs os povos originários à desassistência, ao assédio, a invasões e violência desde antes da pandemia, intensificando esses atos de franca hostilidade, somados à desinformação, após a chegada do vírus". De fato, segundo o documento, Bolsonaro viu na Covid-19 “uma oportunidade” de prejudicá-los. "Não há disfarce suficiente para encobrir a disposição confessa do Presidente da República de atingir os indígenas", afirma o relatório.

O Art. 231, § 5º, da Constituição de 1988 dispõe: "É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, 'ad referendum' do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco”. No entanto, a lei e as agências governamentais não oferecem proteção – elas são parte do problema. De fato, o governo vem ativamente usando o Ministério do Meio Ambiente para destruir proteções legais e converter reservas naturais e áreas protegidas, incluindo territórios indígenas, em propriedade privada.

Por exemplo, apesar da proibição constitucional, a Agência Nacional de Mineração (ANM) aprovou 13 requerimentos de exploração mineral no território Munduruku Sawré Muybu, que não foi totalmente demarcado como Terra Indígena, além de outros 14 em Mato Grosso, por parte da gigante mineradora britânica Anglo American (conhecida por sua explorando de mineiros negros na África do Sul durante o apartheid), como a InfoAmazônia revelou em novembro de 2020.