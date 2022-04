Sociopatia e democracia competem no Brasil

Com suas milícias digitais já em ação e inundando as redes sociais com desinformação e fake news, Bolsonaro efetuou um golpe populista ao fazer com que sua base parlamentar – as bancadas da bala, do boi e da bíblia, a famosa Bancada BBB – aprovasse medidas para aumentar os salários dos militares e policiais federais. Sua jogada augura um plano para encorajar os membros das Forças Armadas – onde o fascismo está profundamente enraizado –, bem como as milícias privadas, a repetir, de forma mais violenta, a tentativa de Donald Trump de 6 de janeiro de 2021 – ou seja, levar a cabo um golpe de extrema-direita. Assim, ele espera forçar a população brasileira a se submeter a seu despotismo.

Com ameaças de expurgos e assassinatos de dissidentes – que já são práticas de suas milícias –, Bolsonaro parece pensar que pode impor, não só a seus compatriotas, mas também ao resto do mundo (especialmente mostrando a outros tiranos que tais coisas são possíveis ) sua negação sobre as mudanças climáticas, sua devastação da Amazônia, seu extermínio de povos indígenas em benefício de pecuaristas, sojicultores e garimpeiros, suas políticas neoliberais de precarização do emprego, suas mentiras e sua constante sabotagem das políticas públicas de saúde, especialmente na pandemia: enfim, suas múltiplas formas de sacrificar os pobres nos suculentos altares dos ricos.

A alternativa, que pode ser trazida pelas eleições de 2022, é um governo presidido por Lula, que já empreendeu uma das tarefas pré-eleitorais mais urgentes: unir um enorme país dividido pelo ódio e mentiras da extrema-direita para obter vantagens eleitorais. Lula está provando mais uma vez que é um hábil negociador com simpatias claramente declaradas. Em recente visita a Paris, onde recebeu o Prêmio Coragem Política da Revue Politique Internationale, o ex-presidente falou de seu amor pelo povo brasileiro, pontuando que o Brasil "é democrata, generoso, trabalhador e não é a ignorância que está governando o Brasil". Ele também defendeu seu projeto de tornar o Brasil uma potência regional que trabalha para o bem do planeta, em especial através da proteção da Amazônia, uma posição oposta a de Bolsonaro, para quem o desmatamento da Amazônia é algo "cultural" que "nunca vai acabar". Se Bolsonaro se tornou pária em todo o mundo, Lula conta com seu prestígio internacional para conquistar votos em outubro.

Lula volta a usar a estratégia que o levou a vencer as eleições de 2002, falando e negociando com vários setores, reunindo forças fora de seu partido (PT), especialmente com partidos do centro do espectro político, o que é mais do que apenas um tática.

Ele está atualmente no meio de conversas com o ex-governador de centro-direita de São Paulo, Geraldo Alckmin, uma manobra que surpreendeu alguns porque as pesquisas sugerem que Lula pode vencer Bolsonaro sozinho. No entanto, "lulismo" é sinônimo de conciliação e aceitação das realidades da vida política brasileira, que incluem uma certa aproximação até mesmo com o Centrão, basicamente um bando de partidos políticos clientelistas conservadores.

Mas sua preocupação é muito mais ampla do que o mero eleitoralismo, uma vez que busca assegurar aos brasileiros que são mais do que peões descartáveis ​​em um cruel jogo oligárquico e reafirmar sua dignidade como cidadãos, restaurando o tecido da democracia que está sendo destruída por táticas fascistas, além de tentar garantir que a classe dominante resista às ameaças de golpe de Bolsonaro e garanta a vontade da maioria nas urnas.

Outra coisa são os militares, suscetíveis após a criação da Comissão de Verdade e Reconciliação por Dilma Rousseff, em 2014. No ano passado, Lula criticou a presença militar no governo Bolsonaro, afirmando que o papel das Forças Armadas está bem definido na Constituição. "É proteger as fronteiras de invasões externas. Tem que tomar conta da fronteira terrestre, da fronteira marítima e do espaço aéreo. E proteger o povo brasileiro. Não tem que se meter em política (...) democracia não comporta um estado civil governado por quase 6 mil militares que estão em cargos de confiança no governo Bolsonaro", pontuou.

Lula deverá restaurar a democracia se vencer as eleições, uma tarefa que compreende colocar o Brasil na vanguarda de um novo tipo de globalização baseada em relações internacionais que respeite a soberania dos povos, erradique a fome e a pobreza em todo o mundo, proteja os direitos humanos, garanta a igualdade de gênero, combata a desinformação, evite a guerra e a violência e trabalhe para restaurar a saúde do planeta.

Bolsonaro, o sociopata, quer exatamente o oposto. E o sistema que ele encarna mostra que a eleição presidencial de outubro afeta a todos nós.