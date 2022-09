Todos os dias, desde 6 de maio de 2021, Sandra Gomes dos Santos espera por um som familiar: o portão da frente destrancando e o chamado: “Mãe, estou aqui!”. Todas as manhãs desde aquele dia fatídico, Adriana Santana de Araújo se pega checando seu telefone, à espera de uma mensagem de “bom dia” de seu filho.

Ambas as mulheres esperam em vão. Seus filhos estão entre as 28 vítimas fatais da operação policial mais mortal da história do estado do Rio de Janeiro. Policiais fortemente armados invadiram Jacarézinho, uma das maiores favelas do Rio, em busca de traficantes de drogas. O ataque ocorreu poucos dias antes do Dia das Mães. Santos e Araújo foram apenas duas das muitas mães que passaram o Dia das Mães enterrando seus filhos.

E esse era apenas o começo. Elas também têm que lidar com o negócio enervante que é tocar a vida. “Temos que sobreviver todos os dias”, disse Araújo, enquanto Santos concordava com a cabeça. Nossa entrevista aconteceu em uma escola de samba, a poucos metros da entrada do Jacarézinho. Santos, que ainda mora aqui porque não tem condições de alugar nada em nenhum outro lugar, vive com medo constante da polícia que ronda as redondezas. Os agentes são parte da Cidade Integrada, um programa que mantém policiais permanentemente posicionados dentro de favelas, supostamente para proteger os moradores da exploração financeira por gangues. Mas alguns dos policiais do Jacarézinho fizeram parte da operação em que o filho de Santos foi morto.

Muitas das mães enlutadas sofrem de ansiedade e depressão. Araújo não consegue viver o luto pela morte do filho mais velho porque está consumida pela preocupação de que o mais novo também seja levado da mesma maneira.

As mulheres recebem pouca ou nenhuma compaixão por suas perdas. Pelo contrário, são vilipendiadas. “Sabe do que nos chamaram?”, pergunta Araújo. “Sabe de que nós fomos chamados? De útero e depósito de fazer bandido. Não, eu não sou depósito nem útero de fazer bandido”, contesta.

As mães das vítimas de Jacarézinho são em grande parte invisíveis para o Estado brasileiro. Seus filhos, vítimas diretas da violência estatal, figuram nas estatísticas, mas não há contabilização das mães, pais, filhos e filhas deixados para trás. Os familiares das vítimas carregam cicatrizes profundas que na maioria das vezes passam despercebidas.

“Existe todo um sofrimento muito grande que é produzido pela perda dos seus entes queridos, então ter filhos, companheiros, irmãos parentes masculinos, homens que são assassinados, nessa lógica da violência dos grupos armados, é um sofrimento que atinge muito diretamente as mulheres”, diz José Claudio Souza Alves, especialista em segurança pública e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). “Essas mulheres adoecem e acabam morrendo."

Essa afirmação não é um exagero. Jozelita de Souza morreu em 2016, sete meses depois do assassinato de seu filho Roberto em Costa Barros, outro bairro pobre do Rio de Janeiro. Quatro policiais dispararam mais de 100 balas contra um carro no qual o jovem de 16 anos, que estava desarmado, estava com quatro amigos. Mais tarde foi revelado que a polícia tentou fazer a chacina parecer legítima defesa. A causa da morte de Jozelita foi determinada pelos médicos como insuficiência cardiorrespiratória, mas como uma reportagem local descreveu na época: “Ela não suportou a morte do filho… A cabeleireira morreu de tristeza”.

Histórico de violência

As operações policiais violentas não são novidade no Brasil e, mais particularmente, no Rio de Janeiro. Segundo dados compilados pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 6.416 pessoas morreram pelas mãos da polícia brasileira em 2020. No estado do Rio, foram 1.245 no mesmo ano, de acordo com dados da Rede de Observatórios de Segurança. Entre 2013 e 2020, os assassinatos por policiais quase triplicaram.