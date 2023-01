Mineração ilegal avança para os confins da Amazônia no Equador

Bolsões de mineração e extração ilegal de madeira altamente concentrados estão se tornando conhecidos em toda a bacia amazônica.

No sul do Peru, a mineração ilegal de ouro continua avançando, apesar da intensa repressão do governo por vários anos. Em 2019, a Operação Mercúrio tentou expulsar 5 mil garimpeiros ilegais de La Pampa, no departamento de Madre de Dios. Enquanto a operação conseguiu expulsar a maioria dos garimpeiros, eles simplesmente se mudaram para áreas desconhecidas da Amazônia, devastando o meio ambiente à medida que avançavam. Comunidades indígenas próximas a Madre de Dios registraram um aumento de 128% no desmatamento causado pela mineração após a Operação Mercúrio, observou o MAAP.

E no Suriname, o Reservatório Brokopondo já é um foco de mineração ilegal de ouro, invadindo áreas protegidas como o Parque Natural Brownsberg. Durante décadas, autoridades policiais não conseguiram deslocar os mineiros de pequena escala no parque remoto, devido à falta de recursos do Estado.

Em Roraima, no norte do Brasil, as áreas inacessíveis da reserva Yanomami tornaram-se bastante lucrativas para os garimpeiros. Pistas clandestinas foram construídas para a entrega de maquinaria pesada e para a remoção dos minerais extraídos. Os garimpeiros operam com tanta impunidade que podem invadir o território Yanomami com bombas de gás e armas de fogo para acessar possíveis garimpos.

No Vale do Javari, um remoto território indígena no oeste do Brasil, na fronteira com o Peru e a Colômbia, a extração ilegal de madeira, a pesca ilegal e o tráfico de drogas prosperam há anos. A área chamou a atenção internacional no início do ano passado, devido ao assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira.

Este artigo foi originalmente publicado em inglês e espanhol no InSight Crime.