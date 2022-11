Como a Covid-19 reestruturou o tráfico de drogas no Brasil

Um relatório paralelo realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) mostrou que, enquanto os traficantes de cocaína usavam os céus para contornar o fechamento de fronteiras, os traficantes de maconha foram para áreas remotas. De acordo com o PNUD, no norte do Brasil, as cidades de Pacaraima e Boa Vista foram pontos de entrada para maconha colombiana, que chegava de barco por hidrovias venezuelanas. Do lado oposto do país, o estado do Rio Grande do Sul viu o surgimento de novos pólos de tráfico em 2020 inexistentes em 2019, à medida que o fluxo de maconha do Paraguai aumentava.

Fechamento de fronteiras aumentou os voos

Os métodos tradicionais de entrada de cocaína no Brasil foram interrompidos no início da pandemia. O UNODC observou que, embora a produção de cocaína tenha sido alta na Bolívia e no Peru em 2019 e 2020, o fechamento de fronteiras terrestres e marítimas — principalmente no Paraguai — fez com que os voos se tornassem a única opção viável.

“Um aumento do fluxo de cocaína nas áreas da fronteira oeste do Brasil logo no começo da pandemia parece ter sido possibilitado por traficantes que recorrem cada vez mais a voos clandestinos para transportar cocaína para o Brasil”, diz o relatório.

No entanto, esses voos parecem ter sido em sua maioria de curta duração, uma vez que os estados onde as apreensões mais aumentaram foram Mato Grosso do Sul e Paraná, que fazem fronteira com o Paraguai.

Essa mudança não parece ter afetado o equilíbrio de poder do tráfico de drogas no Brasil. As principais facções do país estavam melhor posicionadas para alterar suas rotas e métodos de tráfico.