O neoliberalismo está morrendo – agora devemos substitui-lo

Será que as políticas de livre mercado que dominaram a elaboração de políticas nos últimos 40 anos estão finalmente de saída? Nos últimos seis meses, o governo conservador do Reino Unido estatizou uma siderúrgica, ameaçou grandes clubes de futebol com transferir sua propriedade a torcedores e tentou bloquear a venda da fabricante de chip ARM para um fabricante americano. Essas ações de intervenção estatal mais assertiva não se limitam ao Reino Unido.

Na Europa, a União Europeia está em processo de revisão de suas regras de auxílio estatal para permitir maior apoio governamental à indústria, citando a necessidade de enfrentar a concorrência da China. Nos Estados Unidos, o governo Joe Biden não está apenas comprometendo US$ 3,6 trilhões para gastar em saúde e educação – está expandindo os direitos sindicais, aumentando os impostos para os ricos e corporações e vem liderando os esforços para a introdução de um imposto corporativo mínimo global. Nada disso se encaixaria facilmente no manual "neoliberal" das décadas anteriores, quando políticas anti-sindicais, de corte de impostos e de mercado dominaram a lógica governamental.

O debate sobre o futuro do neoliberalismo não é novo e foi reacendido desde que a pandemia de Covid-19 desestabilizou as economias em todo o mundo. Mas isso não é apenas uma questão acadêmica: se pensamos que o neoliberalismo está morto, morrendo ou respirando por aparelhos, isso tem consequências estratégicas para a atividade política. Se o neoliberalismo – ou seja, a forma como o capitalismo tem sido administrado nas últimas três décadas (e em algumas partes do mundo, por mais tempo) – está realmente de saída, precisamos estar alertas para as maneiras como o sistema está mudando, e talvez até mesmo atualizar nossos slogans, demandas e estratégias.

Mas se o neoliberalismo permanecer firme, pode parecer que há menos desafios para a esquerda e para os progressistas. Todos os nossos slogans, políticas e estratégias, aperfeiçoados ao longo da última década, ainda se aplicarão: um caso clássico do menor dos males e uma oportunidade de permanecer em nossa zona de conforto coletivo.

Mudança de paradigmas

Se estamos vendo uma ruptura real no modo de operação do capitalismo global ou um desvio temporário da norma neoliberal durante uma pandemia ou simplesmente uma continuação do mesmo de sempre, depende crucialmente do que acreditamos que o neoliberalismo era e é. Aqueles que enfatizam que estamos vendo uma ruptura, como o economista francês Cedric Durand em dois ensaios recentes da New Left Review, tendem a ver a mudança como anterior à pandemia. Durand descreveu a administração Biden como "1979 ao contrário": em vez de aumentar as taxas de juros, cortar gastos sociais e atacar os sindicatos, Biden vem liderando um regime que está eliminando as taxas de juros, aumentando os gastos sociais e expandindo os direitos sindicais. No entanto, ele localiza a ruptura com o neoliberalismo antes da pandemia de Covid-19. E, como outros que enfatizam uma mudança significativa, ele aponta para os fatores materiais que impulsionam as "contradições" enfrentadas pelos capitalistas, como as dificuldades em garantir investimentos lucrativos. Nessa leitura, o neoliberalismo estava relacionado principalmente à reestruturação do capitalismo a partir da década de 1970.

Aqueles que veem o período atual como principalmente uma continuação da era neoliberal enfatizam a especificidade da pandemia em forçar ações temporárias, bem como o "keynesianismo" temporário que se seguiu à crise financeira de 2008. Crucialmente, eles veem o neoliberalismo principalmente como um movimento intelectual. Escrevendo para a revista Tribune, o historiador Quinn Slobodian argumentou que os antepassados ​​intelectuais da direita radical nativista e amiga do governo – Steve Bannons ou Marine Le Pens deste mundo – podem ser encontrados entre as fileiras de gurus neoliberais como Friedrich von Hayek. Longe de querer um mercado livre puro em todos os lugares, Slobodian afirma que Hayek e seus co-pensadores estavam mais que felizes em ver governos autoritários erguendo barreiras aos mercados. Longe de promover o mercado livre irrestrito da fantasia libertária, os neoliberais ficaram muito felizes em usar o ”Estado forte” – se isso significasse edificar apoio para sua visão da sociedade. A economista Grace Blakeley, por sua vez, também argumentou que os governos de todo o mundo ainda se veem trabalhando de acordo com um manual neoliberal.

Essa maneira de ver o neoliberalismo, como um movimento intelectual acima de tudo, está mais associada a Philip Mirowski e seu trabalho no Neoliberal Thought Collective. Ele transforma a história do neoliberalismo em uma história sobre o papel da Sociedade Mont Pelerin, fundada na cidade suíça de mesmo nome em 1947 por Friedrich von Hayek, Milton Friedman e outros pensadores neoliberais. Nessa versão dos eventos, o Neoliberal Thought Collective passou décadas nutrindo sua visão de um mundo organizado pelo mercado antes que a crise dos anos 1970 lhes desse a oportunidade de moldar governos à sua imagem. Esta versão da história ganhou algum apoio na última década entre a esquerda mais ampla na forma da ideia de que as décadas de 1970 e 1980 representaram uma 'mudança de paradigma' no pensamento econômico – com o neoliberalismo substituindo o 'paradigma' keynesiano de intervenção do Estado durante a crise dos anos 70. O que é necessário agora, nesta visão, é uma mudança de paradigma semelhante, mas na direção oposta.

Como escreveu Will Davies, os anos 70 “inspiraram uma visão de crise como uma ampla mudança na ideologia, que manteve seu domínio sobre grande parte da esquerda desde então”. Mas isso era – como o cineasta Adam Curtis poderia dizer, ele mesmo um defensor da visão da mudança de paradigma – uma ilusão. O neoliberalismo não chegou em tábuas de pedra, trazidas das montanhas suíças. O que virou o neoliberalismo governamental foi o produto de ações de diferentes governos, em diferentes momentos, sob diferentes disfarces. Para os governos do Ocidente, o processo de formação do neoliberalismo foi notavelmente desigual. O governo britânico de Margaret Thatcher liderou o ataque na Europa Ocidental, mas foi apenas por meio de vitórias sucessivas – tanto industrialmente, contra uma série de sindicatos, quanto eleitoralmente – que um regime doméstico decisivamente neoliberal foi instalado no final dos anos 80, com a saída de Thatcher do cargo.

Mas o processo não se limitou a governos nacionais separados. O livro clássico de Eric Helleiner, ‘States and the Rise of Global Finance’ (Estados e o ressurgimento das finanças globais, em tradução livre), mostra como, nas principais economias desenvolvidas, as crises domésticas do final dos anos 70 levaram os países a construir uma nova ordem internacional para o capitalismo. Embora muitos países tenham sido parcialmente influenciados por think tanks neoliberais, eles também estavam respondendo às mudanças nas circunstâncias globais. Foi o governo trabalhista britânico de 1974-79, por exemplo, que primeiro removeu os controles cambiais, não por um compromisso com a ideologia neoliberal, mas na crença de que isso ajudaria o investimento industrial doméstico. Como Slobodian argumenta em outro lugar, é no nível da organização internacional e das regras globais que o neoliberalismo pode ser mais bem compreendido. Crucialmente, no entanto, essas regras surgiram de circunstâncias domésticas específicas e do resultado de lutas incertas em diferentes países. Foi respondendo a diferentes circunstâncias domésticas, à medida que o mundo ao seu redor mudava, que diferentes governos nacionais – liderados pelas maiores economias do Ocidente – reuniram o regime neoliberal global.

Neoliberalismo heroico

Para entender o mundo de hoje, precisamos tirar o foco dos anos heroicos do neoliberalismo no final da década de 1980, quando ele agiu como uma injunção para atacar e destruir os inimigos do capital, como os mineiros na Grã-Bretanha ou os controladores de tráfego aéreo nos Estados Unidos. Este relato dos primeiros anos combativos do neoliberalismo oferece uma história clara e simples, com heróis, vilões, vencedores e perdedores óbvios. Mas a severidade da luta de classes pode nos levar a mal interpretar seus verdadeiros triunfos globalmente. Os anos de luta estão não no período de conclusão e triunfo do neoliberalismo, mas em seu difícil e contestado surgimento.

Este período, do final dos anos 70 até o início dos anos 90 na Grã-Bretanha, quando os dias de greve e a filiação sindical entraram em colapso para nunca mais se recuperar, é quando o estilo neoliberal de governo foi contestado e outras opções concorrentes ainda estavam sobre a mesa. O Sindicato Nacional dos Mineiros poderia ter vencido em 1984-85, como agora sabemos que o governo temia. A ‘terapia de choque’ no Leste Europeu não era de forma alguma o que os reformadores e dissidentes queriam ou esperavam; e embora agora amplamente apresentado no Ocidente como uma luta estudantil, as convulsões em toda a China em torno dos protestos da Praça da Paz Celestial que foram brutalmente reprimidos em 4 de junho de 1989 atraíram camadas muito mais amplas da sociedade chinesa – incluindo os trabalhadores em escala crucial.

Os governos neoliberais derrubaram os controles sobre o movimento de capital através das fronteiras, rasgaram as proteções trabalhistas e meio ambientais em prol dos interesses das multinacionais e instituíram uma corrida global para o abismo nos impostos que viu as grandes corporações frequentemente pagarem menos impostos do que seus trabalhadores. Organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial foram reestruturadas, novos acordos sobre propriedade intelectual foram assinados e a Organização Mundial do Comércio foi estabelecida. Esse triunfo significou que, mesmo onde havia diferenças domésticas na forma como os diferentes países organizavam suas economias, a tendência geral era que todas as economias nacionais se alinhassem cada vez mais com a ordem internacional neoliberal. Em velocidades variadas e de diferentes pontos de partida, quase todos os países do planeta se adaptaram ao mesmo livro de regras neoliberal para sua economia doméstica. O slogan marcante, “Não há alternativa”, foi dito por Thatcher, mas foi só depois que ela deixou o cargo que a frase começou a soar como verdade.

O que é crucial em tudo isso é que o neoliberalismo não chegou totalmente formado. Os reformadores da "terapia de choque" no Leste Europeu certamente tinham algumas ideias sobre o que estavam tentando criar, mas os motores da mudança foram os parasitas de dentro da velha Nomenklatura que aproveitaram a privatização e a liberalização para roubar bilhões de suas populações locais. Thatcher não assumiu o cargo prevendo que iria dizimar a manufatura britânica e criar uma monstruosa bolha de dívidas – muito pelo contrário, sua retórica era sobre a Grã-Bretanha se tornar mais uma vez a "fábrica do mundo" e sobre as virtudes da economia – mas foi aí que ela acabou, independentemente disso. O Ocidente só conseguiu enxergar a forma do sistema neoliberal criado depois que baixou a poeira das grandes lutas de classes dos anos 80. E foi apenas no início dos anos 2000 que pudemos ver sua forma em todos os lugares.