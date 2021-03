Pressão migratória na fronteira dos EUA: solidariedade e inteligência como solução

De acordo com essa mesma reforma, todos os migrantes que chegaram aos Estados Unidos antes de janeiro de 2021 poderão solicitar residência temporária e, após cinco anos, residência permanente se cumprirem certas normas, como o pagamento de impostos e não ter antecedentes criminais. Outro ponto importante da reforma é o que diz respeito aos chamados dreamers, como são conhecidos aqueles que chegaram ao país indocumentados ainda crianças – que hoje somam cerca de 700 mil. Eles poderiam solicitar diretamente o green card, ou residência permanente e, após três anos, processar seu pedido para obter a cidadania americana.

A reforma também propõe um plano de ajuda de US$ 4 bilhões por ano para El Salvador, Honduras e Guatemala. Esse dinheiro seria usado para combater o crime e a corrupção nesses países para aliviar dois dos fatores que impulsionam a migração. Além disso, Biden planeja reunir famílias e as 154 mil crianças que foram separadas de seus pais na fronteira com o México.

Biden também aposta no que ele chama de "fronteira inteligente", que consiste em instalar tecnologia de ponta para monitorar as fronteiras e fazer da migração um processo ordenado e de acordo com a lei, ao contrário da política de repressão e o muro que seu antecessor implementou durante seu mandato.

Cruz em homenagem os migrantes que morreram tentando atravessar a fronteira através do Rio Grande | Alamy

A reforma, entretanto, está nas mãos do Congresso dos Estados Unidos, que conta com uma pequena maioria dos democratas, partido de Biden. No entanto, se o presidente não conseguir controlar a onda migratória que pressiona a fronteira, as repercussões políticas e sociais podem ser negativas para seus interesses eleitorais nas eleições de meio de mandato de novembro de 2022. Trump fez a construção do muro a marca registrada de seu mandato, que teve êxito em diminuir a migração aos EUA, junto com as negociações com as autoridades mexicanas. Além disso, durante a pandemia de Covid-19, Trump fechou a fronteira e congelou os requerimentos de asilo.

O destino dos mais de 90 mil migrantes centro-americanos que chegaram às fronteiras dos Estados Unidos nos últimos seis meses permanece em suspenso e depende das políticas de imigração no Congresso americano. Esta é uma questão humanitária muito complexa, em que não é fácil desenhar uma política justa sem gerar uma força de arraste. Para resolvê-lo, é preciso que o atual governo mostre solidariedade e inteligência, algo que não existia no passado recente.