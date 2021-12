Reflexões e preocupações da Convenção Constitucional do Chile frente às eleições

A ex-ministra da Educação de Sebastián Piñera, agora constituinte da direita, Marcela Cubillos, rapidamente anunciou que seu setor se uniria para enfrentar um possível governo de Boric e do Partido Comunista, principal aliado de Boric.

Segundo Cubillos, os resultados de 21 de novembro mostraram as consequências do "descrédito da convenção e do maximalismo de esquerda". “Somos minoria na convenção, mas o Chile não aprovará nenhum texto que saia dela”, disse no Twitter.

A mesma leitura foi feita por sua par, Constanza Hube, que dias depois afirmou em um meio de comunicação que os resultados das eleições mostraram que "o Chile não quer uma refundação".

Esta reflexão nasce da constatação dos resultados: os eleitores votaram por uma conformação da convenção muito diferente do que aconteceu no primeiro turno das eleições, tanto no Congresso como em relação às candidaturas presidenciais. Muitos lêem isso como um sinal de que o órgão constituinte deve "moderar", especialmente pensando nos resultados do plebiscito de fim do processo – em que os cidadãos serão questionados se aprovam ou rejeitam a nova Constituição.

“Depois de uma revolta popular que levou à uma aprovação retumbante da convenção e depois para a inclusão significativa de movimentos sociais, ambientais, sindicais e feministas no processo de redação da nova Constituição, parece incrivelmente irracional que no mesmo ano estejamos diante de um possível presidente de extrema direita e um fascismo fervilhante que não tem mais medo de se mostrar publicamente”, refletiu a vice-presidente adjunta da convenção, Elisa Giustinianovich, em uma coluna no projeto La Neta.

Outras vozes do setor de Hube e Cubillos têm uma visão mais moderada do que aconteceu. Segundo a constituinte independente de centro-direita, Angélica Tepper, “a eleição mostra que a convenção deve estar acima das contingências. As maiorias eleitorais são transitórias. A Constituição é permanente e transversal às maiorias e minorias circunstanciais”, afirmou.

