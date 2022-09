A Convenção Constitucional do Chile representou uma experiência inovadora para a política não só na América Latina, mas em todo o mundo. Seus resultados serão testados em 4 de setembro, quando os chileno votarão a favor ou contra a nova Constituição proposta.

O processo em si foi inovador: contou com composição paritária de gênero, participação em massa de represetantes independentes, assentos reservados a indígenas, mecanismos de participação popular e sessões fora da capital – para citar apenas alguns.

Mas como reconhecido por vários especialistas da área, o ponto mais revolucionário do processo foi a paridade de gênero, que levou 77 mulheres das mais variadas profissões a debater nos mesmos espaços historicamente ocupados por homens. Para efeito de comparação, a Câmara dos Deputados do Chile hoje tem o maior número de mulheres de sua história com apenas 55 dos 155 representantes, ou 35% do total.

“É o primeiro projeto de uma nova Constituição no qual mulheres participaram em paridade na história do mundo. Isso, em si, é gigantesco. Portanto, independentemente do resultado do plebiscito, o Chile já entrou para a história”, argumenta Alejandra Zúñiga-Fajuri, doutora em Direito e acadêmica da Universidade de Valparaíso.

Mas as condições específicas do órgão constituinte também deixaram um traço de modernidade no texto, que o coloca na vanguarda internacional em muitos aspectos. Para produzir esse resultado, a paridade de gênero também desempenhou um papel extremamente relevante.

Paridade dos conteúdos

A cientista política e fundadora da Rede de Cientistas Políticos, Julieta Suárez-Cao, comenta que "a história nos mostra que as mulheres não escreveram constituições em pé de igualdade com os homens". Isso explica por que "o Estado nunca contemplou mecanismos para mudar seu papel de perpetuador das relações hierárquicas entre os gêneros".