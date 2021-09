Sobre o significado da paz e da permanência das guerras

Como aconteceu com a Guerra e a Paz de Westfália, entre 1618 e 1648, que deram origem ao sistema de poder interestatal que permanece vigente, em última instância, até hoje, com todas as modificações que lhe foram impostas pelas sucessivas guerras nacionais e seus “tratados de paz”, dos séculos XVIII, XIX, XX e XXI. Incluem-se aí as Guerras Bonapartistas e a Paz de Viena de 1815, que deram origem a uma ordem e uma paz na Europa que duraram quase um século, apesar das infinitas guerras coloniais feitas pelos europeus em todo o mundo.

Esse fenômeno se repetiu uma vez mais depois do fim da Primeira Guerra Mundial e da Paz de Versailles de 1919, e após o fim da Segunda Guerra Mundial e dos Acordos de Paz de Yalta, Potsdam e São Francisco, de 1945, que deram origem à chamada “ordem liberal” contemporânea da Guerra Fria. Mas o mesmo não voltou a acontecer no fim da Guerra Fria e da Guerra do Golfo de 1991, quando não foi assinado nenhum novo grande acordo de paz entre vitoriosos e derrotados, e teve início um dos “períodos de paz” mais violentos da história recente da humanidade, sobretudo para o “mundo islâmico”, que sofre até hoje as consequências de ter desafiado, derrotado e conquistado o antigo Império Romano do Ocidente e do Oriente.

Já na terceira década do século XXI, para especular sobre o futuro da nova ordem mundial “sino-americana” nascida dos últimos trinta anos de “guerra sem fim”, entre 1991 e 2021, deve-se partir necessariamente dos ensinamentos passados, de uma história de longo prazo, sobre as guerras e a paz, que vêm de muito antes da “modernidade europeia”, mas que adquiriram particular intensidade e nitidez desde o nascimento do sistema interestatal europeu, nos séculos XVII e XVIII, ao qual se somaram, na segunda metade do século XX, os Estados dos continentes africano e asiático, e de forma muito particular, os Estados nacionais da China e da Índia, que possuem em conjunto cerca de um terço da população mundial.

i) O primeiro ensinamento desta longa história é que o objetivo de todas as guerras nunca foi a “paz pela paz”; foi sempre a conquista de uma “vitória” que permitisse ao “ganhador” impor sua vontade aos derrotados, junto com seus valores, instituições e regras de comportamento a serem aceitas e obedecidas a partir da vitória consagrada pela assinatura dos “acordos” ou “tratados de paz” que passam a regular as relações entre vencedores e perdedores. Entretanto, o que a história também ensina é que a paz conquistada através da guerra e da submissão dos derrotados acaba se transformando – quase invariavelmente – no ponto de partida e motivo principal da nova guerra de “revanche” dos derrotados. Exatamente como previu o diplomata francês Abbé de Saint Pierre, na sua obra clássica de 1712, na qual formulou a tese clássica que depois foi retomada e defendida por Hans Morghentau, o pai do realismo norte-americano, em 1944. Os dois autores, compartilhando a convicção de que toda paz é sempre, e em última instância, apenas uma “trégua”, que pode ser mais ou menos longa, mas que não interrompe jamais a preparação da nova guerra, seja por parte dos derrotados, seja por parte dos vitoriosos.

ii) O segundo ensinamento é que a “paz” não é sinônimo de “ordem”, nem é uma condição necessária da “ordem”, mesmo quando a “ordem” seja uma condição necessária da “paz”. Haja vista o caso clássico da Paz de Westfália, que definiu as bases de uma “ordem europeia” cujo árbitro em última instância foi sempre a própria guerra, ou melhor, a capacidade de uns maior do que a de outros de fazer guerra. E agora de novo, nos últimos trinta anos, depois da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria e na Guerra do Golfo, quando conquistaram o comando unipolar do mundo, com condições excepcionais de exercício de seu poder global, sem nenhum tipo de contestação. O que se assistiu na prática, como já vimos, foi uma nova ordem mundial mantida através do exercício da guerra contínua, ou de uma “guerra sem fim”, como chamaram os próprios norte- americanos. Isso confirma a ideia de que toda “ordem internacional” requer hierarquias, normas e instituições, árbitros e protocolos de punição, mas deixa claro ao mesmo tempo que quem estabelece essas normas e hierarquias, em última instância, são as próprias potências dominantes através de suas guerras.