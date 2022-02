Túmin: a moeda que desafia o capitalismo no México

No sul do México, Itzel Castro passa boa parte do dia atrás do balcão de uma pequena loja de artesanato em uma colorida rua lateral. Ela dá as boas-vindas aos clientes enquanto eles exploram as prateleiras cheias de comida, livros e acessórios. Quando os clientes pagam, Castro oferece troco – não em pesos, mas em Túmin.

Túmin, que significa dinheiro entre os indígenas da etnia Totonaca, é uma moeda alternativa que surgiu em Veracruz, no México, em 2010. Do tamanho de um cartão de crédito, as notas de Túmin são impressas com ilustrações coloridas que variam de estado para estado. Cada nota de Túmin equivale a um peso, um minuto de trabalho ou até um dólar americano. É uma unidade de câmbio e uma moeda que vem em notas de 1, 5, 10 e 20.

Castro trabalha na Túmin Tienda em San Cristóbal de las Casas, no estado de Chiapas. É um espaço dedicado ao apoio aos produtores locais e à conscientização sobre a moeda. Castro vende sua farinha e queijos caseiros na loja. Ela é uma das dez túministas que abriram o espaço no mês passado – fazendo dela uma das mais de 350 vendedoras que usam a moeda na cidade, de cerca de 2,5 mil em todo o país.

As comunidades ao redor do México estão cada vez mais se voltando para a moeda alternativa para promover a solidariedade em meio à instabilidade econômica e à inflação causadas pela pandemia de Covid-19. Hoje já está presente em 24 dos 32 estados do México – com 723 vendedores no estado costeiro oriental de Veracruz e 567 em Oaxaca.

Como a moeda não é aceita por grandes empresas, Túmin incentiva o consumo de produtos locais. E como os bancos não o reconhecem, ele não pode acumular juros. Dessa forma, os usuários são incentivados a circular a moeda em vez de acumulá-la.

“Esta moeda comunitária não irá para grandes lojas transnacionais para nunca mais voltar; ela continuará circulando e evitará a escassez na comunidade”, explica o acadêmico e ativista do Túmin Juan Castro (sem parentesco com Itzel). “O objetivo é satisfazer as necessidades das comunidades, permitindo que produtos e serviços sejam pagos com Túmin. Dessa forma, a economia é diversificada e o dinheiro oficial, que agora é menos necessário, fica sem poder”, afirma.