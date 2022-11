A culpa, segundo ele, são das pessoas destreinadas que colhem sem a supervisão dos mara’akames (xamãs Wixárika): “As pessoas vêm aqui e saqueiam as plantas dos deuses”. De acordo com a lei mexicana, apenas alguns grupos indígenas têm permissão para colher peiote, mas a lei não é rotineiramente aplicada em Wirikuta.

Nájera diz que parte das terras desmatadas para uso agrícola foi abandonada devido às duras condições climáticas, mas o peiote não retornou — mesmo depois de décadas. “É de partir o coração. Uma das principais ameaças ao peiote é a mudança no uso da terra. O cacto não volta nesses lugares.”

Uso religioso

É difícil avaliar quanto peiote é colhido a cada ano (ou quanto nasce), mas acredita-se que o maior comprador seja a Igreja Nativa Americana. A instituição compra centenas de milhares de “botões” de peiote por ano de peioteros licenciados nos EUA, além de estar isenta da legislação sobre drogas devido ao uso religioso do cacto psicoativo.

Aqui, o dilema enfrentado pelos amantes do peiote se torna cada vez mais agudo: seu uso é central em cerimônias religiosas dentro e fora do México, mas, em meio a preocupações de conservação no Texas e no México, pode a natureza atender à demanda sem cultivo organizado?

Raramente a comunidade Wixárika teve algum poder de decisão, apesar do significado cultural da terra para sua própria existência, que depende do consumo sacramental do peiote.

Nas últimas décadas, o estabelecimento de estradas e a construção de cercas por fazendeiros complicou a peregrinação anual e ancestral da comunidade Wixárika por estados próximos ao deserto. Alguns fazendeiros se opõem à colheita do peiote em suas terras, mas os Wixárika reivindicam o direito histórico de fazê-lo.

Em maio, centenas deles marcharam 900 km até a Cidade do México para exigir a restituição de suas terras. “Nossos pés estão cansados, mas estamos mais cansados ​​de esperar pela justiça, pela devolução de nossas terras. Isso sim é exaustivo”, disse Ubaldo Valdez Castañeda.

Conservação e regeneração

A comunidade Wixárika, os principais guardiões do peiote, estão diante de uma combinação perfeita de problemas. O primeiro passo para proteger a planta é pedir aos participantes da cerimônia que coletem as sementes do peiote, para que possam ser replantadas no deserto. “As pessoas não percebem que leva 15 anos para crescer”, explica Nájera. Alguns fazem campanha para remover o peiote das medidas de descriminalização das drogas nos EUA e para fazer cumprir a lei mexicana que diz que apenas os Wixárika podem colher peiote.

Para que o peiote seja conservado, o status de partes do deserto como patrimônio reconhecido pela UNESCO deve ser respeitado. “A designação existe há muitos anos, mas nada foi feito para realmente fortalecer a proteção e conservação do peiote”, diz Ruiz Smith. “Wirikuta deve ser reconhecida como área natural protegida em nível federal para melhor garantir sua proteção e conservação.”

Projetos de conservação estão em andamento. Um novo projeto agroecológico de base coordenado pelo Centro de Pesquisa Wixarika busca recuperar o ecossistema dos efeitos do sobrepastoreio e da lavoura.

Carrillo Lopez, parte da equipe por trás do novo projeto, enfatiza a importância do desenvolvimento de modelos regenerativos. “Destruir Wirikuta é destruir os modos de vida dos povos Wixárika e o inestimável conhecimento ancestral passado de geração em geração.”