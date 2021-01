As vacinas, seus índices e distintos métodos analíticos conclamam imparcialidade no combate à Covid-19

O segundo nível contempla as pessoas que, contaminadas, teriam sintomas muito leves, e sequer precisariam de ajuda. O terceiro, àquelas com sintomas leves e poderiam recorrer a alguma assistência médica. Os níveis quatro e cinco, que são considerados em conjunto, congregam aqueles que teriam sintomas moderados, já passíveis de hospitalização e algum tipo de internação. Já o nível seis teria relação com os casos graves, passíveis de internação em UTI, podendo ou não culminar em óbito.

Nesse contexto, é importante destacar que, com exceção do nível 1 (dos assintomáticos), o resultado do estudo clínico da Coronavac considerou todos os demais níveis de progressão da doença: do 2 ao 6. Assim, o Instituto Butantan acabou por utilizar uma metodologia com detalhamento de cenários que poderia até prescindir, ante a necessidade de desenvolvimento emergencial de uma vacina em prazo recorde, na história da humanidade.

Por certo, a decisão de excluir apenas eventuais casos assintomáticos e considerar no estudo todos os outros níveis progressivos da doença, mesmos os mais leves, acabou influindo diretamente no índice da eficácia geral da Coronavac – puxando os números para baixo. Mesmo assim, em nada compromete os efusivos resultados positivos alcançados.

Em rápidas palavras: 100% das pessoas que tomarem a vacina, não serão hospitalizadas - eficácia plena para a prevenção de óbitos; 78% delas não terão sintomas moderados ou graves, caso contaminadas; e 50,4% delas sequer terão a doença. Ou seja, do percentual de 49,6% de pessoas que possam eventualmente, mesmo após tomar a vacina, ter a doença com sintomas leves ou muito leves, apenas 22% poderão ter sintomas moderados e nenhuma terá sintoma grave. Não serão internadas, não irão para a UTI, nem morrerão. E isso precisa, sim, ser comemorado.

Noutro giro, importante acrescentar que estudos clínicos de outras vacinas contra a Covid-19, no geral, não envolveram pacientes do nível 2, por exemplo. E outros chegaram, ainda, a não envolver pacientes do nível 3. Ou seja, não restaram considerados possíveis contaminados com o desenvolvimento de sintomas leves ou muito leves - como optou o Instituto Butantan, no estudo clínico da Coronavac.

Os responsáveis por outras vacinas decidiram utilizar o método de estudo clínico que o resultado priorizasse o êxito em prevenir a hospitalização, no cenário de internação, UTI e principalmente na prevenção de mortes. Prescindiram, portanto, da meta de evitar todos os cenários, ou seja, da contaminação com o desenvolvimento de sintomas leves ou muito leves. E, para que fique claro, não há absolutamente nada de errado nisto. Nada! Apenas dessa forma, anote-se, seus índices de eficácia geral apresentaram-se numericamente maiores.

Portanto, eventuais gráficos comparativos não teriam o condão de estabelecer ranking entre as vacinas. É tecnicamente indevido desconsiderar as particularidades dos índices apresentados por cada vacina, ainda que sob a mesma alcunha de “eficácia geral”, bem como as especificidades das suas metodologias e focos clínicos de estudo.

Por fim, essencial rememorar que as considerações constantes deste opinativo têm um único objetivo: não politizar; nem mesmo polarizar as vacinas contra a Covid-19. Seja ela qual for. Todas as vacinas em processo de estudo e validação, ou mesmo as que já estão sendo aplicadas, devem ser respeitadas - independente do seu país de origem, empresa, marca ou grupo político eventualmente à frente do seu incentivo ou fomento.

O mundo está fazendo história também ao criar uma vacina num prazo recorde de tempo, para enfrentar aquela que é uma das maiores crises pandêmicas da história. E esse esforço deve ser valorizado e replicado em outros casos de doenças ainda mais graves.

A existência hoje de vacinas contra a Covid-19 é uma verdadeira lição de que nada é impossível e nada supera a união e o intercâmbio de esforços. Por isso, recentemente defendemos, e agora reiteramos, que o Brasil carece de uma coalização nacional harmônica, interpoderes e federativa, para o enfrentamento de um inimigo comum: a Covid-19. Tudo num contexto de imparcialidade e comunhão de esforços, não só entre o Poder Público, mas também com a adesão de órgãos e entidades diversas, e principalmente da sociedade em geral.