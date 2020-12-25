Что случилось с феминизмом в 2020 году?

"Вопрос отношения к самоопределению, равноправию и безопасности женщины России — это вопрос определяющий страну и нас, живущих в ней", отметила журналистка Анна Наринская еще в конце 2019 года. В 2020 споры о гендерном равенстве стали только острее. Пандемия COVID-19 во многом усугубила гендерное неравенство: с началом локдаунов во всем мире женщины первыми теряли свои рабочие места, на их плечи легла большая часть работы по дому и по уходу за детьми. Некоторые из них оказались заперты под одной крышей с насильниками. При этом, несмотря на глобальный кризис и давление со стороны государства, в России 2020 год во многом стал годом феминизма. Российские СМИ и социальные сети обсуждали проблему сексуальных домогательств, российские активистки продолжали работу по противодействию домашнему насилию, а московский Фемфест – образовательный фестиваль о гендерной грамотности, свободе выбора и достоинстве людей – прошедший в самый разгар второй волны пандемии, стал одним из самых посещаемых (онлайн) событий года. oDR поговорил с тремя экспертками и феминистскими активистками о том, каким они видят уходящий год.

"Феминизм в России остается довольно неустойчивым и ситуативным": Элла Россман, Гендерный историк, феминистка, со-основательница Антиуниверситета":

Элла Россман. | Фото: Александра Астахова.

Ничего особенного нового с российским феминизмом в этом году не случилось. Несмотря на все потрясения 2020-го, движение продолжает развиваться в том же направлении, что и все 2010-е годы.

Публичная сфера в России — и сфера феминистского активизма в том числе — устроены так, что ты можешь много лет интересоваться феминизмом, участвовать в проектах — и при этом не подозревать о существовании активисткой группы в собственном городе. Наиболее заметными в публичном поле остаются медийные феминистки из больших городов (преимущественно из столиц), которые присутствуют онлайн. Узнать о деятельности локальных групп из других городов сложно, они не видны. В какой-то момент я поняла, что не знаю, что происходит с феминизмом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, не представляю, как обстоят дела, например, в Хабаровске или Краснодаре — и решила разобраться в этом вопросе.

Для этого — и чтобы как-то повысить видимость локальных групп — в 2019 году я начала делать ежегодный дайджест феминистских событий, приуроченных к 8 марта. Международный женский день — важный праздник для российского феминизма. Современные российские феминистки пытаются переприсвоить эту дату, вернуть ей первоначальный смысл. В марте феминистские группы в России активизируются, и даже те из них, которые, например, весь год работали в закрытом режиме или были не очень активны, становятся видимыми.

Когда я делала дайджест в 2019 году, я была по-настоящему шокирована масштабами развития современного российского движения. Я думала, что в дайджесте будет пара десятков событий, но оказалось, что их почти сорок только в Москве. По всей России мероприятий гораздо больше, и они очень разнообразные по содержанию: митинги, лекции, дискуссии, кинопоказы, группы роста самосознания и разные терапевтические группы, воркшопы (например, по созданию зинов, плакатов), мастерские по разным искусствам, вечеринки с просветительской программой. Проводили активистки и целые феминистские фестивали, например, локальные «ФемДень» в Самаре, «RIOT GIRL FEST» в Мурманске или «ФемБайрам» в Уфе. Некоторые события были междугородними (например, музыкальный фестиваль «Не виновата», посвященный проблеме насилия над женщинами, или акции группы СоцФемАльтернатива), что показывает — в России существуют феминистские сети взаимоопомощи и соорганизации.