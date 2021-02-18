"Прививки не мыслятся вне государственного контекста": оценки и прогнозы вакцинации в России

В середине февраля российские новостные агентства сообщили о том, что "Спутник V" вошел в тройку главных мировых вакцин против коронавируса: он допущен к использованию в 14 странах. Официальные сообщения о вакцинации "Спутником V" полны энтузиазма: подчеркиваются безопасность и эффективность вакцины, а также легкость ее производства. Тем не менее, опросы общественного мнения показывают, что даже в тех регионах, где вакцина доступна, россияне пока не спешат массово прививаться. oDR решил разобраться, почему сам факт наличия вакцины в ближайшей поликлинике – или даже торговом центре – еще не становится поводом сделать прививку. Влияет ли на отношение к вакцинации – национальному проекту – политическая позиция (как, например, свидетельствует исследование ВШЭ)? Какие мифы сопровождают вакцинацию? Какие неравенства появляются в ее ходе? Об этом мы поговорили с тремя экспертами:

Анной Темкиной, профессором факультета социологии и содиректором Программы «Гендерные исследования» в Европейском Университете в Санкт-Петербурге, специалистом по социологии медицины;

Екатериной Бороздиной, доцентом факультета социологии Европейского Университета в Санкт-Петербурге, автором исследования об отношении к родителей к обязательной вакцинации детей (часть проекта "Пациентоориентированность в российском здравоохранении: организационные вызовы и возможности профессионалов" (поддержан Российским научным фондом, грант № 197810128);

Александрой Архиповой, антропологом, фольклористом, старшим научным сотрудником Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС.

Анна Темкина:

Зависимость отношения к вакцинации и политической позиции – это сложный вопрос. Эта зависимость не прямая и в ней есть определенная динамика. В начале января моя коллега из условно "белоленточных" кругов написала у себя в фейсбуке о том, что идет прививаться. Это вызвало у меня удивление, я даже задала ей вопрос о том, какой у нее аргумент. Сейчас этих людей настолько много, что задавать вопрос об аргументе было бы довольно странно: идет цепная реакция.

Первыми по собственному желанию прививаться идет та самая группа, которая находилась в довольно жесткой самоизоляции. Эти люди создали и приняли для себя определенные сценарии поведения, при этом у них есть ресурсы для исполнения этих сценариев. Они сидят дома и работают из дома, они надевают маски, они читают литературу, в том числе иностранную, они стараются держать дистанцию, они знают все про антитела, интересуются статистикой и делают тесты. Это образованный средний класс, он же – отчасти и класс протестующих, и он же пошел сейчас прививаться. Ему удалось совершить то, что я бы называла "двойным отрицанием" – и то, каким образом это происходит, само по себе достаточно интересно.

Анна Темкина. | Фото из личного архива.

До ковида "отрицание" (внутренний, а иногда и внешний, протест) в этой группе выражалось в формуле "мы не хотим идти на поводу у государства, которое предлагает нам неизвестно что и в крайне неудобном для нас режиме", "мы по возможности устанавливаем свои правила (в том числе безопасности), стараемся их выполнять". В момент ковида в этой же группе появляется "отрицание отрицания": "мы не пойдем на поводу у идеи о том, что все государственное непременно плохо". Что же, если у нас "путинское метро" - как написал кто-то в фейсбуке – "то теперь и на метро не ездить?" Возникла попытка разорвать связь между государством и недоверием к нему, с одной стороны, и конкретными эпидемиологическими мерами с другой; попытка помыслить окружающую реальность не в черно-белых тонах, а более сложном спектре. Даже если вакцинация уже обрела политический смысл (а она безусловно обрела, и политический, и геополитический), это еще не означает, что только на этом основании надо отказываться от прививки.

Кроме политической позиции, есть и другие причины. В России многие люди не прививаются безотносительно слухов, безотносительно политики, а потому что у них есть травматичный опыт общения с медицинскими институтами. Например, человек, тяжело переболевший ковидом, может не пойти прививаться потому, что он уже видел все, что происходит в больнице и понимает, что он не умер чисто по случайным обстоятельствам, возможно, благодаря героизму отдельных медработников и вопреки системе и бюрократии. У многих из нас настолько негативный опыт общения с медициной, что мы знаем – туда лучше не ходить вообще. К тому же есть и еще понимание того, что в эпидемию к любому медучреждению вообще лучше не приближаться, поскольку это источник инфекции. В результате мы получаем сложную комбинацию недоверия разного уровня. Одно недоверие – к государству, другое – к здравоохранению, а недоверие к медицине как к науке, может ситуационно находится далеко не на первом месте.

При этом нам нельзя забывать и про социальное неравенство. На первый взгляд это парадоксально, но прививаться идут те люди, которые оценивают свои риски, которые имеют ресурсы, чтобы могут работать из дома, находиться на самоизоляции. А безразлично к прививкам скорее относятся те, кто всю пандемию работал курьерами и кассирами: уязвимая, незащищенная группа, которая уже пережила ковид или, как минимум, страх ковида. То есть, основная группа риска может пойти прививаться в последнюю очередь, потому что у нее ресурсов предохраняться не было с самого начала, и риски перестали оцениваться как значимые - сделать все равно ничего нельзя. Не возникает такой логики: ты работал-работал кассиром, умирал от ужаса, эффективно предохранялся, все время об этом думал, а теперь тебе счастье – можно пойти привиться. Ты уже давно не умираешь от ужаса - вот в чем дело. Включается защита; ни опыт, ни эмоции не толкают людей прививаться, а наоборот, позволяют им спокойно сидеть за кассой, за которой они сидят почти год, и поддерживать конспирологические теории. Телевизор тем временем рассказывает о том, что эпидемия идет на спад. Но рано или поздно, я думаю, что пропаганда "идите прививаться, нам нужны рекорды" (об этом на телевидении говорят тоже), сработает, и эти люди тоже начнут вакцинироваться.