"Для большинства война – это абстракция"

Восьмой год в Донбассе идут военные действия. И пусть на официальном уровне российские власти называют это "внутренним делом Украины" и отказываются признавать свою причастность к ним, участие российских военных в этих действиях и поставки вооружения из России были доказаны международными наблюдателями от ОБСЕ еще несколько лет назад. К сожалению, российское гражданское общество практически не реагирует на эти события. Если в 2014 году во многих городах России еще проходили демонстрации против вооруженного конфликта на территории Донбасса, то за последние несколько лет тема войны в Украине фактически исчезла из общественной повестки. Почему в России нет антивоенного движения? Почему россияне не выходят на улицы с антивоенными лозунгами? Об этом в интервью oDR рассказал Сергей Давидис, социолог и юрист, член совета Правозащитного общества "Мемориал".

Сергей, как бы вы оценили сегодняшнее состояние российского общества? С 2014 года на территории Донбасса идут боевые действия, а сейчас практически все российские политики и СМИ говорят о возможной полномасштабной войне с Украиной. Но пацифистские и антимилитаристские настроения в обществе практически отсутствуют. Почему?

Ситуация по сравнению с 2014 годом заметно изменилась. Во-первых, потому что в России с тех пор и масштаб, и жестокость репрессий в отношении недовольных существенно выросли. Во-вторых, конечно, сыграли роль антиковидные ограничения. Все это привело к тому, что людям сложнее стало выходить на публичные акции с любыми требованиями. Есть и еще одна серьезная причина: на мой взгляд, публичные акции в последние-то годы приобрели свойства действий для очистки совести. То есть раньше люди выходили на улицу скорее для того, чтобы не стыдно было в зеркало смотреться, а не потому, что рассчитывали что власть прислушается к этим действиям. А сейчас, не видя возможности оказать на власть какого-то реального воздействия, люди перестали выходить на улицу вообще. Тем более, что затруднена даже какая-то минимальная организационная коммуникация.

Я сам в мае 2021 года отсидел 10 суток только за ретвит поста с информацией о планируемой мирной протестной акции без указания места и точного времени. Фактически ни один человек не может, не рискуя свободой, написать “а давайте выйдем туда-то и тогда-то”. Еще до самого мероприятия вы рискуете заплатить штраф или быть арестованным на несколько суток. А в случае неоднократности такого действия возможно и уголовное преследование. У последнего осужденного по "дадинской статье" Вячеслава Егорова так и получилось – он пригласил людей прийти в суд поддержать Гудкова, это посчитали как очередной эпизод нарушения правил, после чего его отправили в колонию на год с лишним. Так что даже если люди против войны, они не протестуют публично.

Откуда вы знаете, что люди против войны?

В первую очередь, из соцсетей – антиправительственная и пролиберальная часть общества там открыто высказывается против. По опросам Левада-центра, большинство респондентов боятся войны и не хотят ее. Хотя, как показывают последние опросы, только 4 процента россиян считают, что в нагнетании угрозы войны виновны российские власти. Но понятно, что очень большая доля опрашиваемых просто отказывается отвечать на вопросы о возможной войне, и в наших условиях нет никаких оснований считать, что их мнения распределены так же, как мнения согласившихся ответить.