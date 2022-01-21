Протесты в Казахстане: как самый мятежный регион страны добился своего, не пострадав от беспорядков?

Массовые протесты начала 2022 года войдут в историю Казахстана как трагические "январские события", которые начались с мирных протестов и акций солидарности с митингующими во всех городах страны, а закончились попыткой вооруженного госпереворота, введением в страну союзнических войск ОДКБ и зачисткой крупных политических постов от членов семьи первого президента Нурсултана Назарбаева.

В ходе событий, в результате которых было убито по меньшей мере 227 человек и более четырех тысяч получили ранения, выделяется лишь один регион – Мангистауская область, чьи жители вышли на митинги первыми.

Все началось в Жанаозене – городе, в 1964 году заложенном возле Каспийского моря на западе Казахстана, рядом с одноименным месторождением нефти и газа. Жанаозен не первый раз оказывается в эпицентре протестных настроений и уже давно считается символом гражданского недовольства. Здесь 10 лет назад, в 2011 году семимесячная забастовка нефтяников, одна из самых продолжительных в Казахстане, завершилась провокацией со стороны властей и стрельбой полиции по демонстрантам. До этого, в 1989 году, там произошли межэтнические столкновения казахов с представителями народов Северного Кавказа. Столкновения переросли в беспорядки, а затем и в бунт против тяжелых условий жизни (не хватало жилья, продовольствия, часть молодежи не обеспечивалась рабочими местами, с перебоями работали предприятия бытового обслуживания, учреждения культуры, недоставало спортивных сооружений).

2 января жители Жанаозена организовали мирный митинг с требованием снизить стоимость сжиженного газа на АЗС со 120 тенге (≈0,20 GBP) до уровня прошлогодних цен, когда он стоил 50 тенге (≈0,08). В этом регионе уровень газификации является самым высоким в республике – 99%, а сжиженный газ всегда был дешевой альтернативой более дорогому бензину: литр самой ходовой марки – АИ-92 стоит 170-180 тенге (≈0,30 GBP). На следующий день, 3 января, протестующих вышли поддержать жители Актау – административного центра в Мангистауской области.

4 января, когда протестные настроения охватили всю страну и люди выходили на улицы в знак солидарности с жанаозенцами, власти все-таки согласились опустить цены до требуемых значений, а потом и вовсе ввели на полгода госрегулирование рынка ГСМ по всей стране. Однако нарастающий бунт было уже не остановить. В ночь с 4 на 5 января в Алматы и в других городах протест начал перерастать в вооруженное восстание, закончившееся сотнями человеческих жертв. И только в Жанаозене – городе, где все начиналось, – после удовлетворения своих требований демонстранты спокойно разошлись по домам, убрав за собой мусор на центральной площади. Кто эти люди, чего они добивались и чем остались недовольны, – в материале oDR.