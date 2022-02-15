"А может мы контуженные, поэтому и смеемся все время!"

Мариуполь сейчас – самая горячая точка на карте Украины. В то время как весь мир обсуждает вероятность полномасштабной атаки России на Украину, сюда съехались сотни журналистов и десятки съемочных групп – местные от них уже не по-доброму отмахиваются. Такого количества репортеров не было здесь с 2014 года. Именно Мариуполь, по мнению некоторых военных наблюдателей, станет в случае российской агрессии первой мишенью – это южный фланг украинской обороны на Донбассе.

У журналистов здесь свои проблемы. Больше всего повезло тем, кто нашел на месте фиксера и успел получить аккредитацию министерства обороны Украины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Таких откровенно мало: ожидание на аккредитацию в Киеве длится больше месяца, и 400 заявок от международных СМИ по факту зависли. Вопрос уже обсуждался при Кабинете министров: единственный специалист со знанием английского в пресс-службе министерства плохо знает язык, делает ошибки в фамилиях и не может справиться с таким наплывом даже при круглосуточной работе.

Искать войну в Мариуполь приезжают традиционно на море и в полях под Павлополем – небольшим поселением в так называемой серой зоне на линии соприкосновения. С морем все заканчивается быстро: позиций на побережье журналистам не обнаружить – их просто нет. Азовское море – мелкое, небольшое и полностью просматривается техническими средствами. Да и берег здесь обрывистый – мест, пригодных для высадки техники, мало. А вот на линии соприкосновения обстановка сильно отличается от того же 2014 года.

Линия фронта. Павлополь.

Сергей Шапкин, глава села Павлополь, грядущей войны пока не видит: "Что я могу рассказать, если нас последний раз обстреливали еще летом 2017 года, до хлебного перемирия?", – говорит он мне (так называемое хлебное перемирие – бессрочный запрет на любое ведение огня, введеный 21 июля 2019 года – прим. ред.).

Артиллерийских обстрелов тут и правда нет, но стрельба бывает – в декабре 2021 года в полях за Павлополем от пули снайпера погиб украинский боец-разведчик Станислав Запорожец. Его похоронили в родном городе Новодружеск Луганской области. На линии соприкосновения воюет много людей из Донбасса, и каждая потеря – запоминающаяся. 5 февраля Павлополь технологично атаковали – с беспилотника сбросили сделанные на 3D принтере 4 пластиковые бомбы на крышу неработающей школы и дворы рядом. От таких бомб нет осколков, пластик сгорает, остается только запах и дыры в школьной крыше – из людей и животных в селе никто не пострадал.

Шапкин как глава Павлополя стал известен начиная с 2014 года. В 2015 этот бывший учитель истории просто взял и перенес фронт на пять километров в сторону "ДНР" за здешнюю естественную преграду – реку Кальмиус, чтобы Павлополь оказался в зоне подконтрольной Украине. До того в село не могли завозить продукты в магазин, корм для рыб в местное хозяйство по разведению осетровых, а люди из-за проверок на блокпосту не доезжали вовремя на работу в Мариуполь. Из села, куда военные с обеих сторон заходили в магазин по графику с автоматами, Павлополь превратился в ближний тыл очередной части украинских военных. Теперь он живет, казалось бы, невероятной для такого времени, жизнью – в сторону магазина и кафе-пекарни снуют солдаты в камуфляже; в отдельных домах неспешно готовятся к выходу на позиции бойцы в еще белых зимних маскировочных штанах и накидках; а мимо них идет группа женщин с палками – занимаются скандинавской ходьбой.