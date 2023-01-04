"Профсоюзы оказались полностью поглощены путинским проектом"

С распадом Советского Союза Россия стала полем уникальных экспериментов – политических, экономических, социальных. Стремительность и непредсказуемость перехода от социализма к капитализму каждый день ставила новые вопросы о том, как люди представляют себе свободу и на что они готовы ради нее пойти. Какие формы самоорганизации станут возможными в новой стране? Как будут выглядеть труд и рынок, больше не ограниченные административно-командной экономикой? Как будут устроены отношения граждан с властью?

Чтобы изучать ход этих "живых" экспериментов, исследователи постсоветских трансформаций должны были идти на эксперимент сами: разрабатывать новые методологии, теории, этические принципы работы в меняющемся обществе. Одним из первых социологов, взявшимся эту за работу, стал профессор Варвикского университета Саймон Кларк – специалист по трудовым отношениям и один из самых известных британских марксистов.

В 1994 году Кларк стал со-основателем Института cравнительных исследований трудовых отношений (ИСИТО). ИСИТО объединил российских и западных социологов, изучавших профсоюзы, производственные отношения и политику рабочего движения. Сотрудники ИСИТО работали в Воркуте, Кемерово, Перми, Ульяновске и других городах России. Одни из самых подробных и исчерпывающих исследований о положении шахтеров, железнодорожников и других синих воротничков в период шоковой терапии были сделаны именно командой Кларка и ИСИТО.

Летом 2021 года oDR поговорил с профессором Кларком о том, как капитализм и авторитаризм подпитывают друг друга в современной России и почему в стране не сложилось политически активного рабочего движения. Это интервью стало введением в нашу серию статей о стратегиях выживания и трудовых отношениях в России и постсоветском мире.

К сожалению, 27 декабря 2022 года Саймон Кларк ушел из жизни. oDR выражает глубокие соболезнования близким, коллегам и друзьям этого замечательного человека.