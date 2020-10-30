Разговор о будущем в “обнуленной России”

Своей триадой эссе, посвященной образам будущего "обнуленной России", Кирилл Кобрин переоткрывает жанр, почти исчезнувший в российском публичном пространстве. Этот жанр можно было бы обозначить как содержательную дискуссию о социальных альтернативах, в которую могут быть вовлечены участники с полярных политических флангов.

Сегодня большая часть российской публицистики работает преимущественно в двух регистрах: это либо внешняя экспертиза, не предполагающая ответственного суждения самого автора, либо формат "эхокамеры", в котором текст подтверждает то, с чем его читатели уже согласны, и создает комфортный эффект эмоционального единства. Более того, позиция демократического социализма, обозначенная Кобриным, демонстративно выпадает из всего скудного российского идеологического меню – либерального, лево-консервативного и право-охранительского – и поэтому дает возможность поставить старые вопросы по-новому. Наконец, важно, что эссе Кобрина не замыкаются в темпоральности "программного текста" – декларации, фиксирующей позицию автора в моменте настоящего – но приглашают к разговору об инвариантном будущем (или "будущих"), очертания которого создаются в том числе и в процессе дебатов.

Подобный разговор oDR предлагает начать прямо сейчас. Возможен ли в России демократический социализм, есть ли в стране по-настоящему либеральная интеллигенция, и можно ли назвать положение России в мире “изоляцией”? Об этом спорят два постоянных автора нашей платформы – Илья Будрайтскис и Александр Замятин.

Вариативность варварства

Демократический социализм есть единственно возможный способ избежать нового варварства: экологической катастрофы, сопряженной с социальной атомизацией. Этим тезисом Кирилл Кобрин открывает серию своих эссе. Но разве сам социализм – во всяком случае, в его советском изводе – не был формой варварства?

Илья Будрайтскис:

Это эссе выглядит смыслообразующим для всей триады, так как стремится обрисовать демократический социализм не просто в качестве привлекательного проекта, но как требование момента, возникающее в связи с кризисом российской политической и социальной модели, который стал совсем явным после летней аферы с поправками в Конституцию. Однако формула "социализм или варварство", определяющая это требование, у Кобрина расширяется в сторону инвариантности "варварств", к которым мы не должны прийти: это и неолиберальное варварство обнищания, и тоталитарное варварство сталинизма. Именно в таком отказе от всех форм варварства проявляется глубокая (и вытесненная) связь между социализмом и демократией.

Социализм – это не только "практическая необходимость мира" перед лицом экологической катастрофы и перспективы роста военных конфликтов, но и реализация самой сути демократии в ее классическом определении – как неотчужденной власти народа посредством самого народа. Очевидно, что это понимание прямо противостоит либеральной демократии как власти лучших (экспертов и профессионалов) от имени пассивного населения, проявляющего себя лишь в регулярных походах на выборы. Однако именно такая модель парадоксальным образом объединяет циничных путинских технологов и оппозиционных сторонников демократии как "процедуры". Сейчас, когда требование расширения участия и контроля снизу становится главным и объединяющим для самых разных движений – от хабаровских протестов до борьбы за спасение башкирских шиханов – серьезная дискуссия о понимании демократии для оппозиции является жизненно необходимой.

Александр Замятин:

Первая статья обсуждаемой серии содержит несколько метких замечаний о нашем обществе. Так, наблюдение о консюмеристском характере ностальгии по советскому социализму очень выразительно проясняет совсем не очевидный неолиберальный характер этого явления. Столь же ценно, на мой взгляд, и замечание о том, что элиты в России успешно используют этот псевдоностальгический сентимент для купирования вопроса о социальном неравенстве.

В то же время в статье больше путаницы, чем откровений. Кирилл Кобрин совершенно справедливо замечает, что социализм как идея и практика социальной справедливости не присутствует в политической повестке дня в России, но затем выдвигает гораздо более сомнительный тезис — в завуалированном виде вопрос о социализме все-таки является для нас насущным и практическим. Проблема этого тезиса в том, что он не обоснован буквально ничем, кроме пустой формулы "социализм или варварство". Автор просто заявляет, что "страна как никогда нуждается в социализме", будто это очевидным образом следует из его крайне абстрактных очерков внутренних и внешних вызовов для России. У такого тезиса-лозунга может быть две судьбы: те читатели, которые и так были по какой-то причине ему привержены, согласятся с ним, а все остальные просто пожмут плечами в недоумении.

Еще большую путаницу вносит вопрос о демократии. Вслед за указанием на дефицит демократии в России автор зачем-то начинает различать популизм и "настоящую демократию" и переключаться между ними. После нескольких таких переходов с едва уловимым смыслом совсем трудно понять, что именно он имеет в виду под запросом на демократию. Похоже, что за этим есть некая интуиция, которой недостает эмпирического материала.

Главное утверждение статьи, судя по всему, заключается в том, что проблемы социальной справедливости и демократии порождают в России обобщенный запрос на "демократический социализм", который должен возникнуть на местном уровне. Поскольку я сам вижу в этой мысли много того, с чем готов согласиться, ее слабое обоснование и развитие в этом тексте оставляет особенно досадное впечатление. Рассуждения в полном отрыве от конкретных наблюдений за реальной политической жизнью в стране — а конъюнктурное комментирование хабаровских событий таковым не является — выглядят проигрышно и не вызывают желания взять их на вооружение. Подобные тексты обычно получаются у колумнистов, которые пишут заметки вокруг одной-двух притянутых за уши звучных формул — будь то "демократический социализм" или "социализм или варварство".