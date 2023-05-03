"Свобода слова – это тоже территориальная целостность Украины"

В течение прошедшего года в Украине появился целый ряд новых правил, регулирующих работу СМИ. Среди них – жесткие ограничения на допуск журналистов в зону боевых действий; усиление государственного вещания; растущая цензура и самоцензура среди журналистов. Все это сигнализирует о проблемах со свободой слова в Украине. И хотя часть этих проблем можно объяснить тем, что идет война, многие журналисты отказываются принимать такие ограничение в правах, все чаще заявляя о необходимости коллективных действий. Однако даже разговоры на эту тему больше ведутся в непубличной сфере. Власти же, в свою очередь, декларируют, что сделали все необходимое для приведения законодательства о работе медиа в Украине в соответствии с аналогичным законодательством ЕС, и что проводимые ужесточения – необходимость на фоне постоянных угроз и дезинформационных кампаний со стороны России.

Разделяй на зоны и властвуй

Нынешние конфликты и противоречия между украинскими журналистами и властями Сергей Штурхецкий, глава Независимого медиа-профсоюза Украины, назвал этапом перехода к гражданской жизни в условиях продолжающейся второй год полномасштабной войны. "Какое-то время, особенно в первые месяцы войны, определенный консенсус между обществом, журналистами и властью относительно действий в информационной сфере действительно был. Украинские журналисты достойно прошли этот период, – считает Штурхецкий. – Сейчас закладываются новые правила, и пока ситуация развивается не в пользу журналистов".

Одно из новых правил – разделение прифронтовых территорий на "красные", "желтые" и "зеленые" зоны. В первые допуск журналистов невозможен, во вторые можно попасть только в сопровождении пресс-офицеров (ВСУ, Нацгвардии или СБУ, в зависимости от конкретной воинской части – прим.ред.), и лишь в "зеленые" зоны допуск открыт для всех, у кого есть аккредитация. Но, как оказалось, ограничения действуют не для всех журналистов: есть те, кому удается попасть и в "красную" зону.