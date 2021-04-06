لاجئون في الجائحة: رحلة البحث المستحيلة عن علاج نفسي في ألمانيا

ازدادت التعقيدات فيما يتعلق بالصحة النفسية منذ بداية الجائحة ومع ذلك تندر التقارير الإخبارية والتصاريح السياسية عن الموضوع. فإذا كان الكثير من الأصحاء بحاجة إلى استشارة نفسية فكيف حال من يعاني من أمراض نفسية في ظل الحجر؟

يجلس عبد الرحمن ( ٢٨ سنة) في غرفته في مدينة منهايم جنوب ألمانيا ويتحدث عن تجربة محاولة البحث عن دعم نفسي: "في الفترة الأخيرة حصلت على عنوان أحد المعالجين النفسيين في مدينتي، حاولت التواصل معه إلا أن عنوان البريد الإلكتروني كان للعيادة التي يعمل بها وليس له، لم تعد لدي رغبة في البحث مرة أخرى."

لم يكن عبد الرحمن مقتنعا بجدية العلاج النفسي قبل جائحة كورونا، إذ كان يعتقد بأن حالته النفسية ستتحسن مع الوقت. "في ظل الحجر العام الآن فإن أكبر مشكلة أواجهها هي البيروقراطية التي تصعّب الحصول على موعد لدى الطبيب النفسي مما يقلل لدي الرغبة دائماً في البحث عن المساعدة حتى عندما أحتاجها"، يقول عبد الرحمن.

يحتاج كل من يبحث عن علاج نفسي في ألمانيا إلى الذهاب لطبيب عام في البداية. يقرر الطبيب بعد الفحص إن كان المريض يحتاج لعلاج نفسي أم لا. في حال لم يوافق الطبيب العام على العلاج النفسي، فإن شركات التأمين الصحي لن تقوم بدفع تكاليف العلاج.

عبد الرحمن الذي يدرس العمل الاجتماعي في السنة الأخيرة يرى أن ضغوط الجامعة وتحديات الحياة في ألمانيا تزيد من اكتئابه ومخاوفه. فهو حاليا يتمنى عودة الحياة إلى طبيعتها أولا لأن ذلك قد يساعد على تحسين حالته النفسية كما يقول.

غياب الاهتمام الكافي بالصحة النفسية في ظل الجائحة، سواء بالنسبة للأصحاء أو لمن يحتاجون لرعاية نفسية في الأساس دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من تبعات الإغلاق العام وإجراءات مكافحة كورونا على الصحة النفسية لدى جميع أفراد المجتمع وخاصة من هم عرضة للضغوط النفسية.