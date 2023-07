oD: Semilla se ha presentado como una opción progresista, y hay figuras feministas dentro del partido. ¿Cuál es su posición en cuanto al aborto y los derechos de las personas LGBTQ?

BA: Hemos sido muy claros en un rechazo absoluto a toda forma de discriminación en contra de cualquier persona por razones de su orientación sexual. Vamos a combatir el discurso de odio. Y [sobre el aborto] hemos planteado transparentemente que creemos que el marco legal actual, que defiende a la mujer de la posible criminalización por casos de aborto espontáneo, hay que mantenerlo. En Guatemala se permite el aborto terapéutico [cuando la vida de la embarazada corre riesgo], y creemos que hay que hacer un esfuerzo muy grande de educación sexual para evitar los embarazos no deseados, que es la fuente del problema.

oD: De las 23 fórmulas presidenciales de la primera vuelta, la suya y de Karin Herrera (candidata a la vicepresidencia) fue una de las pocas que no firmaron la llamada declaración "Vida y Familia", iniciativa de la ultraconservadora Asociación la Familia Importa (AFI) para defender la familia tradicional, oponerse al derecho al aborto y al matrimonio igualitario. ¿Por qué?

BA: Se lo dijimos personalmente a la directiva de la AFI: tenemos una visión de defensa de la familia que es más amplia que simplemente los derechos que están planteando ahí. Nosotros consideramos que proteger a la familia implica proteger las condiciones de bienestar, el empleo, el acceso a la salud, el acceso a la educación y que desde ese punto de vista no pensamos que la descripción de protección de la familia está planteada ahí.

oD: Circulan en este momento muchos mensajes sobre sus supuestas afinidades con los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Cómo responden ustedes y cuál sería la política exterior de tu potencial gobierno?

BA: Somos el único partido que en el Congreso pidió un punto resolutivo condenando la violación del proceso electoral en Nicaragua, cuando la deriva autoritaria se hizo evidente. Pero no nos apoyó casi nadie. Hemos sido clarísimos en que no hay democracia sin justicia social, pero no hay justicia social sin democracia. Para nosotros, gobiernos que burlan las elecciones, que violan las libertades civiles y las libertades políticas, no son gobiernos democráticos.

oD: De ganar la presidencia, necesitará negociar con las bancadas que obtuvieron mayoría en el Congreso para poder dictar leyes. ¿Cómo se imagina ese escenario? ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar en estas posibles negociaciones?

BA: Vamos a construir alianzas sobre la base de objetivos compartidos, de posiciones comunes. Y lo que tenemos claro es que los mecanismos de la corrupción que parten de la utilización del presupuesto de obras del Estado desaparecerán porque nosotros no vamos a participar. El presupuesto no va a estar sujeto a negociaciones, va a ser administrado de acuerdo a criterios objetivos, profesionales y funcionales. Y entonces lo que vamos a ver es que estas alianzas corruptas van a empezar a desmoronarse, porque sencillamente el aceite que lubrica el engranaje va a desaparecer.

oD: En concreto, ¿cuál es su plan de gobierno para atacar la corrupción?

BA: Tenemos claro que este es un problema sistémico, que implica un abordaje integral y un horizonte de mediano y largo plazo. Ya el año pasado trabajamos en una mesa anticorrupción en el Congreso de la República, donde se identificó que el abordaje de una estrategia tiene que contemplar el aspecto de la judicialización, el diseño institucional y de legislación, la educación pública para la prevención y el cambio cultural.

oD: ¿Por qué es tan importante la corrupción, por encima de otros temas, como la pobreza?

BA: No es que esté por encima. Hay que entender que tenemos temas importantes y temas urgentes. Los temas más importantes son los del desarrollo. El problema es que este país no puede mantenerse con seis de cada guatemaltecos viviendo debajo de la línea de pobreza, con la mitad de los niños y niñas menores de cinco años con algún grado de desnutrición, con un sistema médico que tiene la capacidad para atender solo a un tercio de la población. Lo más importante es atender las deudas del desarrollo, pero lo más urgente es atender la corrupción, porque si no se quita la corrupción de en medio no se va a poder recuperar las instituciones. Lo que este país necesita es darle bienestar a su población y lo que nos impide poner a funcionar las instituciones es la corrupción que las está asfixiando.

oD: Hay activistas, operadores de justicia y periodistas que tuvieron que salir del país en los últimos años. ¿Qué garantías y protección habría para estas personas en caso de que quieran regresar al país?

BA: En Guatemala hay una separación de poderes y nosotros no podemos intervenir en el organismo judicial. Lo que va a cambiar de manera dramática es la existencia de un ejecutivo que se pone a perseguir a las personas que le son molestas. Va a terminar la presión, ya no va a haber incentivos para seguir persiguiendo a la gente contra la que se han abierto casos. Nosotros lo que vamos a hacer es permitir que las personas vayan resolviendo sus casos en el marco de la separación de poderes.