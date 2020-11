Venezuela y la Corte Penal Internacional: el caso de la fiscal general Bensouda

Por eso, más que estar pidiendo medidas coercitivas de carácter militar que son, por su naturaleza, de alto riesgo, lo que queremos son sanciones penales internacionales contra Nicolás Maduro. Las sanciones económicas que ha impulsado la Unión Europea, el Grupo de Lima y el Departamento de Estado norteamericano hasta ahora tienen una incidencia parcial. De allí que nosotros consideramos que una solución penal internacional es más efectiva que la presión económica por parte de la comunidad internacional.

JZ: El presidente de la Mesa Directiva de la asamblea de los estados parte de la Corte Internacional ¿tiene la potestad para arreglar esta situación?

WM: El Estatuto de Roma establece que la asamblea de los estados-parte tiene funciones de carácter administrativo y disciplinario. La Asamblea se reúne normalmente en diciembre en La Haya o en Nueva York. Este año se va a reunir en Nueva York. Su mesa directiva la integran 21 países. La Asamblea General son 132 naciones. La mesa directiva es un comité ejecutivo. Tienen la facultad de aplicar sanciones. Por lo tanto, el presidente, a través del mecanismo de supervisión independiente, una especie de inspectoría general puede verificar todas las pruebas que se han remitido. El simple hecho de ver que hay un retraso injustificado en la iniciación, tramitación y resolución del caso supone abrir una averiguación y sancionar a la Fiscal.

Hay tres vías para resolver esta cuestión. La primera es que la Fiscal se inhiba. Nosotros le hemos pedido que ella se dispense y se retire voluntariamente del caso. Lo segundo es recusarla. Los países que la denunciaron pueden hacerlo. Y el tercer camino es la remoción por parte de la mesa de la Asamblea los estados-parte.

De acuerdo con la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un funcionario judicial no solo tiene que serlo, sino parecerlo, como se decía respecto a la esposa del César. Ella ni lo parece ni lo es. La realidad dice todo lo contrario.

Además, ella está obligada a cumplir con los preceptos de carácter internacional en materia judicial aprobada por Naciones Unidas en la ciudad de Bangalore, en la India. También los principios de Doha, Catar, sobre comportamiento judicial, a las debemos sumar la Convención Internacional contra la Corrupción. Son disposiciones que obligan a la Fiscal a ser diligente en el ejercicio del cargo.

Seis años son más que suficientes para que ella revise un solo caso, pero se empeña en la táctica de acumular todo. La Fiscalía se ha convertido en un depósito de denuncias.

Señala que no hay lapso procesal para decidir, lo cual no es cierto, porque el Estatuto de Roma remite a lo que se llama el derecho supletorio, que establece que si no hay normas en el Estatuto de Roma, se buscan en el derecho penal internacional y si no se los encuentra allí, se recurre a las normas del Estado en donde ocurrieron los crímenes que se investigan.

En el caso concreto de Venezuela existe el Código Orgánico Procesal Penal, que establece un lapso mínimo de un año para este tipo de delitos y máximo dos años. Vale decir, las denuncias del 2014 deben resolverse en el 2016. Mi denuncia contra Maduro por el crimen de deportación forzosa que hicimos en el año 2016, ya en el 2018 deberíamos haber tenido una resolución.

Hay un ejemplo que demuestra la parcialidad con que actúa la Fiscal. En Myanmar se produjo la deportación forzosa de los integrantes de la etnia musulmana rohingya desde Myanmar hacia Bangladesh. Hechos ocurridos en agosto del 2017. En el 2018 la Fiscalía abrió un examen preliminar. En diciembre del 2019 solicitó y la Corte le autorizó abrir una investigación. La deportación forzosa en la frontera entre Colombia y Venezuela ocurrió dos años antes que la de Myanmar.

La Fiscalía se ha empeñado también en investigar crímenes de lesa humanidad en Israel que no forma parte del Estatuto de Roma, crímenes en Afganistán, con respecto a Estados Unidos, que no forma parte del Estatuto de Roma. Pero Venezuela, que sí es parte y los seis países que denunciaron a Maduro forman parte del Estatuto de Roma y ella no actúa.

Es una evidencia clara de que Bensouda está parcializada, comprometida con el régimen y es cómplice por acción y por omisión de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro.