Los estados venezolanos de Anzoátegui y Monagas, anegados por ríos de petróleo sin control

¿Para dónde se lo llevan?

Habitantes de estos estados, principalmente de Monagas, han manifestado su preocupación por las decenas de pozos de crudo que se observan en su ecosistema que combina selva, ríos y llanos. En esta región convergen bosques que sirven de sumidero de gases de efecto invernadero: bosques de manglares, bosques tropicales y bosques de morichales (unidad de vegetación siempreverde húmedo integrada por palmas de moriche). Aunque muchos de esos pozos se han formado por la acumulación de hidrocarburos que brotan de tuberías dañadas, algunos comienzan a sospechar que también ese petróleo sea traído de otras zonas donde se derramó.

"Algo que no entendemos es por qué de repente vemos un pozo de petróleo que se formó de la noche a la mañana. Un día no estaba ahí y al día siguiente sí. Pareciera que lo trajeran de otro lugar y como por esas zonas no vive mucha gente, nadie ve cómo se forma", denuncia un habitante de la región que prefirió mantener su anonimato.

Esta interrogante sobre qué se hace con el petróleo que se recoge una vez derramado, no ha podido ser respondida por las autoridades ni por los representantes de Pdvsa. Lamentablemente los reportes sobre las fugas de petróleo y de incidentes en la industria forman parte de la opacidad de la información pública que existe en Venezuela desde hace varios años y que comenzó en el gobierno de Hugo Chávez.

«En otros derrames como el ocurrido en 2020 en Tucacas, estado Falcón, se llevó a cabo la limpieza de las zonas afectadas pero, ¿adónde llevaron ese crudo que recogieron? eso no se sabe. Por lo que puede salir más cara la cura que la enfermedad, pueden estar trasladando el problema a otro lado», alertó la persona consultada.

Anzoátegui: las piscinas de petróleo

José León, dueño de la finca La Realeza, ubicada cerca de la ciudad de El Tigre, debe esforzarse para conseguir gasolina y diésel necesarios en las actividades propias de la producción agrícola y pecuaria. Suele andar en moto en sus predios e ir de un lado a otro para buscar dónde hay combustible, mientras que por los linderos de sus tierras tiene un peligro latente: una vieja y reparada tubería de petróleo.

Cuenta que a finales de noviembre de 2020, hubo en San Tomé una avería en un oleoducto que atraviesa varias fincas, generando un derrame de crudo muy fuerte que llegó hasta las cabeceras del Río Tigre, afectando siembras y suelos fértiles donde habían rubros sembrados como plátano, topochos, cambur, yuca, batatas, maíz, frijol y árboles frutales.

"A mi no me afectó tanto el derrame porque pasó por los linderos hacia el oeste de la finca, pero a otros productores de unas cinco fincas les acabó las siembras. Pero esa tubería que pasa cerca de mi finca, al parecer es muy vieja, una vez hubo una fuga y aunque la repararon, no quedó al cien por ciento. Dios nos proteja de que esa tubería no colapse y no puedan controlar un derrame mayor, porque nadie se hace responsable de las pérdidas", dijo León.

El estado Anzoátegui se encuentra ubicado en la región nororiental de Venezuela, limita con el mar Caribe, Miranda, Guárico, Sucre, Monagas y al sur con el río Orinoco, en Bolívar. Es el sexto estado más extenso del país. Su actividad económica está basada en la explotación del petróleo y el gas natural, pero también en el turismo y en la producción agropecuaria.

En esta región se ubica el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui, también conocido como el Complejo Criogénico de Oriente y más comúnmente como Complejo de Jose, uno de los más grandes de América Latina. En la zona de Anaco, Aragua de Barcelona y El Tigre es donde mayoritariamente se extrae el petróleo, mientras que las actividades industriales de refinación se realizan en Puerto La Cruz y San Roque. La mayor proporción de la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo del planeta, se encuentra al sur del estado.

A unos kilómetros de El Tigre se encuentra San Tomé, el campamento petrolero más importante de la región, pero también el estado cuenta con el Centro de Operaciones Bare, dotado de una infraestructura de gran envergadura.

En esas instalaciones es donde más se vierte el petróleo. Desde el año 2016 se observa un incremento en las fugas de crudo que fluye de estaciones de bombeo y recolecta, tanques de almacenamiento que han formado lagunas de crudo incluso liviano y mediano (los más cotizados en el mercado internacional).

José León mencionó que tras la filtración en San Tomé, trabajadores de Pdvsa hicieron un muro de contención para evitar que se siguiera derramando el crudo que brotaba por el oleoducto, «pero al llover, las aguas arrastraron la contaminación. Solo han puesto pañitos de agua caliente como dice el dicho, y no han corregido el problema en su totalidad, llevaron maquinarias con problemas mecánicos que no han podido hacer bien el trabajo, más tiempo pasan dañadas que buenas».

Imágenes desde Anzoátegui de un becerro muerto y cubierto de petróleo publicadas en la red social Twitter en agosto de 2020, puso de nuevo en el tapete el impacto de la contaminación de Pdvsa, tanto en los ecosistemas como en las actividades económicas.

A León le ocurrió lo mismo, dos de sus becerros cayeron en un fosa vieja con petróleo y ahí murieron. "Fui varias veces a San Tomé y me cansé de ir, no se solventó nada, perdí y tuve que cercar esa fosa. Ojalá por lo menos algún ente del gobierno pudiera ayudarnos y remediar la situación con otras ayudas para seguir trabajando y produciendo alimentos para el país".

De acuerdo a la verificación de casos detectados mediante la recolección de información en medios de comunicación y redes sociales en el período 2010 al 2020, se observa que en el estado Anzoátegui ocurrieron 17 importantes derrames de crudo. Trabajadores han reportado que el colapso de las tuberías que se encuentran sobre la misma tierra, ha creado piscinas de petróleo en las zonas naturales del estado.