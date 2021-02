Las gotas milagrosas contra la Covid-19: más pensamiento mágico de Nicolás Maduro

Médicos y académicos dudan de la rigurosidad científica de los estudios del Carvativir, pues cuestionan que los resultados de los ensayos clínicos no estén aún publicados. Los integrantes de la Academia Nacional de la Medicina señalan que las gotas requieren de la aprobación como candidato a medicamento para el COVID-19 por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, tras pasar con éxito pruebas preclínicas y clínicas y análisis bioquímicos que garanticen su seguridad y eficacia. Incluso, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instó el 28 de enero a los investigadores venezolanos a publicar los hallazgos para evitar sesgos.

Contrario a las reservas de la institución médica, Ojeda Rondón, en las declaraciones ofrecidas a El Nacional, dijo que el estudio de las gotas había cumplido las tres fases experimentales que exige la normativa internacional y que el proceso fue acompañado por Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y un comité de bioética.

Enfatizó que el Estado traza esta línea de investigación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la mano de otras instituciones como el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic), el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. También asomó que presentarán los ensayos clínicos del producto a la OPS. «El Carvativir presenta científicamente, con evidencias, una acción terapéutica», remarcó el ingeniero químico.

Ojeda Rondón forma parte de un equipo de investigación de la empresa Laboratorio Farmacológico de Venezuela, C.A. (Labfarven), una compañía de la cual no se consiguen detalles en internet, ni página web, ni dirección física. Tampoco aparece en la base de datos nacional del Registro Mercantil, según constató El Pitazo.

En los estudios disponibles sobre el Carvativir, cargados por Ojeda Rondón en septiembre de 2020 en Scribd, se mencionan a siete investigadores principales con sus apellidos e iniciales de sus nombres. Dos de ellos, de apellidos Sánchez y Alvarado, forman parte de Labfarven. Tres laboran en un centro de investigación adscrito a la Droguería J&R, de la cual tampoco se consigue información en la web.

Una nota de El Nacional, publicada un día después del anuncio de Maduro, especificó que detrás del Carvativir, además de Ojeda Rondón, estaban Jheam Campos, Vannesa Martínez, Ángel López, Orlando Salgado y Yanuacelis Cruz. Los apellidos de Salgado y López no aparecen en el documento preliminar de la investigación subido por Ojeda Rondón en septiembre de 2020.

Martínez labora en el Hospital Domingo Luciani, según el documento de la investigación. Campos está en la Droguería J&R. Cruz trabaja en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forenses y, según un nota publicada en el portal Runrunes, fue la encargada de practicar la autopsia de Fernando Albán, dirigente del partido opositor Primero Justicia, quien falleció tras caer de la edificación de la sede de Sebin de Plaza Venezuela, donde había sido recluido; y dirigió el proceso de exhumación de los restos de Simón Bolívar en 2012, ordenado por Hugo Chávez.

El nombre de ingeniero químico ahora reviste de notoriedad en el área farmacológica, campo en el cual no se ha desempeñado tanto. El producto natural que elaboró con su equipo de investigación será administrado en hospitales a pacientes con COVID-19 por orden de Maduro, pero bajo el reclamo de los médicos por más evidencia científica. El anuncio de las «gotas milagrosas» lo toman algunos expertos como parte de un discurso propagandístico y populista de Maduro, pero su creador no escatimó, en sus primeras declaraciones a un medio de comunicación, en reforzar que esta terapia solo busca el bienestar de los venezolanos. «Esta es una investigación científica, no política», sentenció.

Este artículo fue publicado en El Pitazo.