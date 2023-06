“Nosotros no estábamos en contra ni a favor del proyecto, solamente queríamos que nos respetaran como Consejo y que todos los permisos se hicieran bien: de suelo, de humedales y que no dañara en nada a nuestra comunidad, ni a nuestro paso por los sitios ancestrales. Pero no lo llevaron a cabo así”, afirma Gerardo Pasos, uno de los gobernadores tradicionales Tohono O’odham y representante del Consejo Supremo de Ancianos en Puerto Peñasco.

El líder indígena explica que, antes de que el proyecto arrancara en 2022, se realizaron tres reuniones entre su pueblo, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En la primera de ellas se les presentó el proyecto de la central fotovoltaica y la línea de transmisión; la segunda fue en Caborca, para decirles “lo mismo” que en la anterior. Y, luego de la tercera, que sucedió nuevamente en Caborca y que fue cuando la etnia reiteró su inconformidad, “fue la gota que derramó el vaso de agua”, —dice Pasos. “Cuando nosotros estábamos en esas pláticas, ellos se fueron con una persona de Estados Unidos, quien se autonombra gobernador tradicional”.

Pasos se refiere a un integrante de los Tohono O’odham del otro lado de la frontera, en Arizona, Estados Unidos —pues este pueblo indígena es binacional—, quien aprobó el proyecto en nombre de todo el pueblo. “Los ancianos no lo reconocen como autoridad y la Secretaría de Energía no tomó en cuenta lo que con nosotros venía trabajando. Se fue con él y les dio el aval. Nosotros no reconocemos esa decisión que tomaron. Nosotros nos sentimos humillados por eso que le hizo al Consejo”.

Mongabay Latam y Diálogo Chino solicitaron entrevista a la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y a la dirección de la Reserva de la Biósfera El Pinacate, pero ninguna de ellas respondió.

Los beneficios vs. el impacto ambiental

El megaparque solar en Puerto Peñasco tendrá una inversión total estimada en 1 600 millones de dólares y sus beneficios están previstos para alcanzar a una población de 1.6 millones de consumidores. El proyecto es propiedad de la CFE y se concluirá en cuatro etapas de construcción, la primera de las cuales se prevé que arranque operaciones durante el primer semestre de 2023.