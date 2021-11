Los riesgos de cubrir violencia sexual en Venezuela

Sin embargo, el resultado no fue el esperado: Vanessa y la madre de la víctima fueron detenidas por otorgar información para el aborto, mientras que el agresor quedó libre 48 horas después de su detención por falta de evidencia. Aunque este caso atenta contra las prácticas del activismo, el caso de Vanessa Rosales llama la atención por la forma en la que se criminalizó el acceso a la información y el acompañamiento, cosa que también puede exponer a periodistas a intimidaciones y procesos legales en Venezuela como estrategia normalizada para defender a los acusados. “El caso de Vanessa Rosales prendió las alarmas y me hizo notar los riesgos que se corren”, explica María Laura Chang, “Vanessa lo que hizo fue ayudar a una persona a acceder a un conocimiento.

La detención de Vanessa genera un impacto negativo en quienes cubren el tema.” Gabriela Buada también resalta experiencias de acoso digital en coberturas de casos de violencia de género: “En cuanto a represalias, burlas y ataques, he sufrido ataques principalmente en twitter. Lo vimos con mucha frecuencia en la cobertura del femicidio de Angela Aguirre. Sufrimos una campaña de desprestigio y me atacaron personalmente a lo largo del seguimiento e investigación”.

Magdymar León, coordinadora general de AVESA, explica que los ataques contra activistas o periodistas que cubren casos de abuso sexual son, lamentablemente la norma y no casos excepcionales. De hecho, lo resalta como uno de los patrones más relevantes cuando enumera los riesgos que se toman al hacer este tipo de coberturas: “Siempre existe un riesgo a diversas formas de violencia por parte de la persona señalada como agresora, sus familiares o personas allegadas contra quienes llevan a cabo estas investigaciones. Pueden ser violencia física, psicológica y más frecuentemente, que se quiera desacreditar a la activista. También pueden darse situaciones de violencia sexual”.

Hablar a pesar de la vergüenza

Aunque la obtención de los testimonios de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual es una parte fundamental del proceso de investigación, es también una de las fases más difíciles de lograr. “Siempre he estado renuente a hablar con prensa. Lo hice, hace cinco años cuando mi caso estaba reciente, y la experiencia fue muy dolorosa”, explica Amaranta, quién también pidió que su identidad fuera resguardada.

Amaranta es de Barinas, y es una sobreviviente de violación de parte de un conocido de su familia con quien, en ese momento, también compartía entorno laboral. Amaranta acudió a la prensa cuando empezó a ver irregularidades en el proceso legal: “Lo hice sintiéndome muy desesperada, y me topé con varios periodistas que me hicieron preguntas muy inapropiadas y publicaron cosas que pedí específicamente que no lo hicieran, además, con algunos errores. Entonces la defensa empezó a usar esos testimonios en prensa para alegar que mi testimonio no era consistente, que yo estaba dando datos falsos a la prensa, y que eso podía ser considerado difamación. Fue muy duro tener que enfrentar las amenazas. Tardé mucho tiempo en recuperarme del ataque. Nuestras familias eran cercanas y hubo muchas complicaciones. Sentí que quienes me tenían que ayudar lo estaban haciendo todo mal”.