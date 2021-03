Nayib Bukele acumula poder em El Salvador

Os candidatos do partido do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conquistaram uma vitória sem precedentes nas eleições locais e legislativas de 28 de fevereiro. Com 66% dos votos, seu partido, Nuevas Ideas (NI), varreu as eleições para deputados. Com o controle da Câmara, Bukele não precisará do apoio de outros partidos para executar seus projetos. Sua enorme vitória também ilustra o colapso dos partidos tradicionais em El Salvador: a Frente Farabundo Martí (FMLN), de esquerda, e a Aliança Nacional Republicana (Arena), de direita, foram praticamente tirados do mapa político salvadorenho.

Após a guerra civil (1980-1992), El Salvador adotou um modelo democrático bipartidário no qual o poder era disputado pela FMLN e a Arena. Durante décadas, os dois partidos alternaram poderes sem conseguir resolver os principais problemas do país: desigualdade, corrupção, violência, pobreza e desesperança. Além disso, com exceção do último presidente, Salvador Sánchez Cerén, os três chefes de Estado anteriores foram presos ou fugiram por saquearem as contas públicas.