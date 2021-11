Chile elegerá novo presidente em eleições marcadas pela surpresa e descrença política

Da mesma forma, a popularidade de Kast disparou em face do crescente movimento anti-imigração no Chile devido ao influxo de migrantes venezuelanos, que culminou com a marcha "Não + Migrantes" no final de setembro. Kast foi rápido em capitalizar essa onda e disseminar sentimentos anti-imigrantes.

Reforma eleitoral recente gera esperança

O Chile parece estar seguindo o mesmo caminho extremista que Brasil e Equador. Mas há esperança. Em 2015, o Chile promulgou uma reforma eleitoral que levou a uma maior proporcionalidade representativa em suas eleições legislativas, conforme argumentou Isaac Hale em um estudo publicado em Representation: Journal of Representative Democracy.

Segundo Hale, os frutos da reforma se viram refletidos nas eleições de 2017, nas quais o número de representantes de partidos não tradicionais subiu de 3% para 17%. As cadeiras conquistadas por mulheres também aumentaram consideravelmente como resultado. Segundo o pesquisador da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, a reforma eleitoral deve refletir uma futura mudança nos sistemas eleitorais em todo o mundo.

A preferência por candidatos não tradicionais ficou evidente durante a votação de maio, em que os chilenos elegeram os 155 constituintes encarregados de substituir a Constituição de 1980. Cerca de um terço dos representantes eleitos são independentes, ou seja, não têm vínculo com nenhum partido político. Os candidatos alinhados ao governo Piñera conseguiram apenas 37 cadeiras – menos de um quarto do total e bem abaixo dos dois terços necessários para aprovar a Carta Magna. Os chilenos também elegeram um número recorde de constituintes mulheres, fazendo desta a primeira constituinte com paridade de gênero do mundo.

Dessa forma, os chilenos institucionalizaram sua insatisfação com a política tradicional, que já havia ficado clara durante os protestos generalizados que começaram em outubro de 2019. Os chilenos também demonstraram que querem políticos que espelhem a população. Embora Kast também aposte no sentimento antipolítico e anti-establishment, o surto social histórico mostrou que os chilenos querem igualdade social, algo incompatível com as políticas liberais que geraram a atual insatisfação generalizada entre a população – as mesmas que defende Kast.